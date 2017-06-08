Коми не сомневается во вмешательстве Кремля в выборы в США 8.06.2017, 18:36

Такое заявление сделал экс-директор ФБР Коми на слушаниях в американском Сенате.

Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что у него нет никаких сомнений в том, что Россия вмешивалась в кампанию по выборам президента США в 2016 году. В ходе слушаний в комитете Сената США по делам спецслужб в четверг, 8 июня, он сообщил, что ФБР стало известно о российских кибератаках еще в конце лета 2015 года, передает «Немецкая волна».

В то же время бывший директор ФБР выразил уверенность в том, что ни один из избирательных бюллетеней на выборах 2016 года не был сфальсифицирован.

В своем заявлении Джеймс Коми также обвинил президента США Дональда Трампа во лжи. По словам Коми, Трамп говорил, будто уволил его за некомпетентное руководство ФБР и слабость его ведомства. «Это откровенная ложь», - подчеркнул экс-глава ФБР. На самом деле его отправили в отставку по другим причинам, в частности, из-за расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы.

Расследование в отношении Флинна

Коми сказал, что Трамп не требовал от него прекратить расследование о роли России. По словам бывшего директора ФБР, Трамп также не просил его прекратить расследование в отношении бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, однако он понял так, что Трамп именно этого от него и добивается.

Еще накануне Коми в своем письменном заявлении процитировал слова Трампа, сказанные в ходе личной встречи с ним в Овальном кабинете 14 февраля. «Я надеюсь, вы прекрасно понимаете, что это надо оставить, Флинна надо оставить в покое. Он хороший парень», - привел Коми слова Трампа. Экс-директор ФБР заявил сенаторам, что он понял эти слова Трампа как призыв прекратить расследование. В то же время сенатор-республиканец Джеймс Риш сказал на это, что слова «я надеюсь» нельзя интерпретировать как прямую просьбу.

Джеймс Коми подтвердил, что сам Трамп не находился в поле зрения ФБР в то время, как он возглавлял это ведомство.