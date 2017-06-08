Как живут горожане, которые все бросили и переехали в деревни 8.06.2017, 18:45

Жители больших городов рассказали, что заставило их сменить образ жизни.

В Беларуси, как и во всем мире, идет процесс урбанизации: сельчане активно переезжают в города. Intex-press поговорила с людьми, которые городу предпочли деревню, и узнала, что заставило их сменить образ жизни.

Алена и Александр Прадед, переехали из Борисова в д. Подъязовле в 2015 году

фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

– Желание уехать из города в деревню формировалось у каждого из нас отдельно. А когда оно было озвучено, то воспринялось с радостью. Мы оба устали от города – от постоянной суматохи, суеты, шума, большого количества людей, и решение о переезде приняли легко. Начали подыскивать отдаленное от города место. В Подъязовле у нас есть знакомые, они и позвали посмотреть участок. Место нам понравилось: вроде и глушь – домов всего 15, и живут в основном старики, и до города недалеко. К тому же цена за участок в 36 соток вместе с большим домом, сараем и гаражом – $1000. Правда, дом был захламлен старыми вещами и требовал ремонта. Что-то мы уже сделали, но многое еще впереди.

«Вписывались» в сельский быт легко. Пробурили скважину, провели воду, сделали канализацию. Затем взялись за обработку земли, купили трактор, корову, кроликов и цыплят. Поставили пару теплиц и в прошлом году посадили первые в жизни грядки. Если чего-то не знали, спрашивали у соседей или искали на интернет-форумах. На все – покупку дома, его благоустройство и покупку живности – пошли деньги от проданного жилья в Борисове.

Заработать в деревне на жизнь нетрудно. Летом доход с одной коровы в месяц на сдаче молока – 300 рублей. А если корову кормить правильно, то и зимой она будет приносить хорошие деньги: около 200 рублей в месяц. Этого хватает на необходимое. Да и в деревне особо не на что тратить деньги. Почти вся еда своя, а сахар, соль, крупы и специи мы покупаем в автолавке. На электричество уходит 20 рублей в месяц, на интернет столько же. Раз в полгода отдаем 10 рублей на газ в баллонах, еще по 25 рублей ежегодно платим налог за дом и участок.

Для прокорма скота нужно 120 мешков картошки. Но это ерунда – три дня работы на тракторе, чтобы посадить необходимое количество картофеля. Зерно можно купить, а сено накосить. Если накосил недостаточно, можно докупить в том же колхозе.

Отношения с соседями у нас очень хорошие. Мы ходим друг к другу в гости, помогаем, если нужно. Если стоит выбор поехать в город или прогуляться по деревне, мы выбираем второе. Оба отвыкли от городской суеты. Там все куда-то торопятся, а здесь спокойно и хорошо. О возвращении в город мы даже не думаем. Возможно, это случится, когда мы постареем и не сможем выполнять столько работы, сколько нужно. А в деревне работы всегда много.

Илья Черненков, переехал из Барановичей в д. Большая Своротва в 2014 году

– Сам я городской житель, но всегда хотел жить в деревне. Когда ты живешь в деревне, ты сам выращиваешь еду, а значит, знаешь, что именно ты ешь. Все магазины в городе – это аппарат искусственного жизнеобеспечения. Продукты там ненастоящие, в них нет пользы – одни добавки для вкуса.

Долгое время я увлекался веганством и сыроедением. В городе это было дорого и неудобно, а вот в деревне проще. Правда, после переезда в деревню я отказался от веганства и сыроедения, потому что для работы в сельской местности нужно больше сил.

Смена города на деревню прошла быстро и легко. Однажды я признался другу, что хочу домик в деревне, и он на следующий день позвал меня посмотреть его участок. Я приехал, посмотрел и выкупил. Сейчас у меня есть большой дом на три комнаты, участок возле дома на гектар и два гектара в поле. Там я сажаю картошку, морковь, кабачки, помидоры, огурцы и все «стандартные» для сельской местности овощи. Сам собираю себе чай – выхожу в лес с корзинкой и набираю липы, иван-чая, чабреца и других полезных трав. Сам мелю муку из зерна.

Еще у меня в хозяйстве есть козы, овцы и конь. Козы дают молоко, овец я развожу ради мяса, а на коне передвигаюсь по деревне или по ее окрестностям. Я сам смотрю за своими питомцами, дою коз.

С соседями у меня хорошие отношения. Мы все друг другу помогаем, потому что иначе в деревне нельзя. Лучше, как говорится, худой мир, чем добрая ссора.

Здесь живешь на всем своем, поэтому больших сумм денег не нужно. Самая большая денежная трата у меня – это платеж за электричество. Я сделал в доме пол с подогревом и подачу воды из колодца в краны, за это плачу около 50 рублей в месяц. Газ мне привозят в баллонах, плачу по 10 рублей. Чего не хватает, так это женщины, которая помогала бы мне с хозяйством.

Может быть, когда-нибудь я вернусь в город. Кто знает, как повернется жизнь. С другой стороны, мне хотелось бы, чтобы мои дети росли на чистых продуктах, мылись чистой водой из колодца, вдыхали чистый воздух, а не запах городских нечистот и автомобильных выхлопов.