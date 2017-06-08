Чиновника из Берестовицы осудили за взяточничество 8.06.2017, 18:50

Чиновник был обвинен в покушении на получение взятки в $1350.

Специалист землеустроительной службы из Берестовицы осужден за покушение на получение взятки, сообщили БелТА в прокуратуре Гродненской области.

Уголовное дело рассмотрено на выездном судебном заседании в здании Берестовицкого райисполкома. Главный специалист землеустроительной службы обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.14, ч.1 ст.430 УК (покушение на получение взятки). Установлено, что он договорился с гражданином оказать содействие в принятии сельисполкомом решения о предоставлении земельного участка за незаконное материальное вознаграждение в сумме $1350. Взятку он не получил, поскольку был задержан сотрудниками УКГБ по Гродненской области.

Cуд Берестовицкого района признал специалиста виновным, ему назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на 3 года, с лишением права занимать должности, связанные с совершением юридически значимых действий, сроком на 5 лет.

В прокуратуре отметили, что рассмотрение дел коррупционной направленности (а также об уклонении от мероприятий призыва на воинскую службу, преступлениях против собственности и уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств) инициируют именно на выездных судебных заседаниях. "Давая такие рекомендации, прокуроры учитывают общественную значимость дела, его актуальность, наличие обстоятельств, требующих общественного осуждения, ожидаемое предупредительное и воспитательное воздействие. Использование такой профилактической меры наряду с другими превентивными мероприятиями показало хороший эффект", - сказали в прокуратуре области.

В прошлом году в выездных судебных заседаниях в Гродненской области рассмотрено 390 уголовных дел, в первом квартале текущего года - уже 91. Отмечено, что в январе-марте в области снизилось количество совершенных особо тяжких и тяжких преступлений, убийств, краж, грабежей, хулиганств, а также фактов незаконного оборота наркотических средств.