На родине Василя Быкова пройдет молодежный лагерь 8.06.2017, 19:03

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Участники смогут поработать над восстановлением школы писателя и послушать выступления белорусских бардов.

Лагерь пройдет 14-18 июня в Бычках. Организаторы приглашают всех желающих от 18 до 30 лет, передает «Белсат».

Подать заявку можно до 10 июня. Сделать это можно здесь.

Сестра Василя Быкова Валентина (слева) в Бычках.

Проезд и питание участников оплачивают организаторы лагеря. Проживание — в палатках на территории усадьбы.

«Участники смогут совместить работу, обучение и отдых: поработают над восстановлением школы писателя, послушают лекции, послушают выступления белорусских бардов», — обещают организаторы в пресс-релизе.

В прошлом году перед участниками лагеря выступали Владимир Орлов, Алесь Пушкин, Валерия Кустова, Александр Лукашук и другие общественные и творческие деятели.