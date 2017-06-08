На родине Василя Быкова пройдет молодежный лагерь
- 8.06.2017, 19:03
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Участники смогут поработать над восстановлением школы писателя и послушать выступления белорусских бардов.
Лагерь пройдет 14-18 июня в Бычках. Организаторы приглашают всех желающих от 18 до 30 лет, передает «Белсат».
Подать заявку можно до 10 июня. Сделать это можно здесь.
Проезд и питание участников оплачивают организаторы лагеря. Проживание — в палатках на территории усадьбы.
«Участники смогут совместить работу, обучение и отдых: поработают над восстановлением школы писателя, послушают лекции, послушают выступления белорусских бардов», — обещают организаторы в пресс-релизе.
В прошлом году перед участниками лагеря выступали Владимир Орлов, Алесь Пушкин, Валерия Кустова, Александр Лукашук и другие общественные и творческие деятели.