Кафка в законе 2 8.06.2017, 19:06

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Фото: tut.by

Власть начинает охоту на блогеров?

Чем дальше белорусский народ уводят от цивилизованного мира, тем сильнее его жизнь становится похожа на театр абсурда. Особенно часто представлениями в духе Кафки «радуют» отечественные милиционеры и правосудие, пишет belgazeta.by.

Очередной этюд подкинули они и на прошлой неделе: на гомельского блогера Максима Филипповича, известного своими стримами с акций протеста против «тунеядского» декрета, составили протокол по «журналистской» ст.22.9 КоАП - за незаконное изготовление и распространение информации. В материалах дела констатируется, что «блогер фактически заменил собой государственные телеканалы».

«Я в шоке, честно говоря, - признался Филиппович в комментарии для «Радыё Рацыя».

- Я думал, что меня привлекут к ответственности за конкретную какую-то провинность. Например, не понравилось кому-то что-то на каком-то видео. Но все оказалось иначе. Они просто взяли ролики с ютуба, приобщили их к делу и сочли это распространением информации в СМИ. То есть, если у вас есть каналы на ютубе или других ресурсах, то готовьтесь, что вас привлекут к административной ответственности. Сняли на видео свадьбу - статья. Поговорили у подъезда с соседями - брали, значит, интервью».

Это уже не первый абсурдный случай, когда белорусских граждан привлекают к ответственности за то, что в любой цивилизованной стране и близко не считается правонарушением. Так, в апреле волонтера оршанского социального проекта «Хрюши против» Юлию Малышеву оштрафовали за стрим в «Одноклассниках». Суд посчитал соцсети средством массовой информации, Юлию - журналисткой, а прямую трансляцию, которую девушка вела из приюта для бездомных собак, - незаконным изготовлением и распространением продукции СМИ.

Девушку осудили по той же ст.22.9 КоАП, которую сегодня вменяют блогеру Филипповичу. Трансляция из приюта стоила ей 20 базовых величин, т.е. BYN460. При этом, как часто бывает в Беларуси, правая рука не знает, что делает левая. Недавно «Еврорадио» поинтересовалось у главы Мининформа Лилии Ананич, являются ли соцсети средствами массовой информации. «Нет, социальные сети - это не СМИ», - ответила она. За что же тогда таскают по судам молодых людей.