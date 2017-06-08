закрыть
8 июня 2017, четверг, 22:10
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Кафка в законе

2
  • 8.06.2017, 19:06
  • 12,143
Фото: tut.by

Власть начинает охоту на блогеров?

Чем дальше белорусский народ уводят от цивилизованного мира, тем сильнее его жизнь становится похожа на театр абсурда. Особенно часто представлениями в духе Кафки «радуют» отечественные милиционеры и правосудие, пишет belgazeta.by.

Очередной этюд подкинули они и на прошлой неделе: на гомельского блогера Максима Филипповича, известного своими стримами с акций протеста против «тунеядского» декрета, составили протокол по «журналистской» ст.22.9 КоАП - за незаконное изготовление и распространение информации. В материалах дела констатируется, что «блогер фактически заменил собой государственные телеканалы».

«Я в шоке, честно говоря, - признался Филиппович в комментарии для «Радыё Рацыя».

- Я думал, что меня привлекут к ответственности за конкретную какую-то провинность. Например, не понравилось кому-то что-то на каком-то видео. Но все оказалось иначе. Они просто взяли ролики с ютуба, приобщили их к делу и сочли это распространением информации в СМИ. То есть, если у вас есть каналы на ютубе или других ресурсах, то готовьтесь, что вас привлекут к административной ответственности. Сняли на видео свадьбу - статья. Поговорили у подъезда с соседями - брали, значит, интервью».

Это уже не первый абсурдный случай, когда белорусских граждан привлекают к ответственности за то, что в любой цивилизованной стране и близко не считается правонарушением. Так, в апреле волонтера оршанского социального проекта «Хрюши против» Юлию Малышеву оштрафовали за стрим в «Одноклассниках». Суд посчитал соцсети средством массовой информации, Юлию - журналисткой, а прямую трансляцию, которую девушка вела из приюта для бездомных собак, - незаконным изготовлением и распространением продукции СМИ.

Девушку осудили по той же ст.22.9 КоАП, которую сегодня вменяют блогеру Филипповичу. Трансляция из приюта стоила ей 20 базовых величин, т.е. BYN460. При этом, как часто бывает в Беларуси, правая рука не знает, что делает левая. Недавно «Еврорадио» поинтересовалось у главы Мининформа Лилии Ананич, являются ли соцсети средствами массовой информации. «Нет, социальные сети - это не СМИ», - ответила она. За что же тогда таскают по судам молодых людей.


Мнение

Хватит!
Хватит! Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович


Интервью

Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза