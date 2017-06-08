В Беларуси хотят повысить лимиты на посылки из-за границы 50 8.06.2017, 19:08

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Повысить лимиты на посылки из-за границы до 200 евро в месяц планируют к 2019 году.

Об этом 8 июня на круглом столе по вопросам электронной торговли сообщила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Ирина Наркевич, передает tut.by.

По словам Ирины Наркевич, с момента введения лимитов на посылки Белпочта потеряла достаточно крупную сумму денег.

— Мы знали, что произойдет перераспределение потоков товаров на территорию России — почтовые отделения Брянской и Смоленской областей сейчас активно работают на Беларусь, — рассказала замминистра. — Поэтому почта сейчас активно инициирует возвращение прежних сумм лимитов.

Возвращение к лимиту в 200 евро в месяц "Белпочта" предлагает проводить постепенно до 2019 года. Как отмечает Ирина Наркевич, мгновенное возвращение к прежним суммам невозможно. Конкретные даты повышения лимитов замминистра также не называет:

— Сейчас идет обсуждение этого вопроса совместно с Государственным таможенным комитетом. Они предложили такой вариант: чтобы общая сумма посылок в месяц не превышала 200 евро, а стоимость одной осталась на уровне 22 евро. То есть человек сможет беспошлинно заказывать больше вещей.

Напомним, лимиты на посылки из-за рубежа и ввоз товаров из-за границы были введены 14 апреля 2016 года. Причиной ужесточения лимитов беспошлинного ввоза товаров явилось значительное увеличение объемов ввоза товаров в коммерческих масштабах в адрес физических лиц без уплаты таможенных платежей. За прошлый год белорусы получили 12,7 миллиона международных почтовых отправлений, и лишь 1% из них, согласно данным ГТК, превышал лимит 22 евро. За превышение лимитов белорусы в прошлом году уплатили 2,4 миллиона рублей.