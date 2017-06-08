Геннадий Федынич: Осенью белорусов ожидает очередная волна сокращений 2 8.06.2017, 19:21

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Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Лидер независимого профсоюза – о таинственном столичном предприятии, на котором работали по 48 минут в день.

В экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» председатель Белорусского профсоюза радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич прокомментировал ситуацию вокруг неизвестного предприятия, на котором работников заставляли работать с 8:00 до 8:48 утра.

Ранее об инциденте заявил председатель провластной Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда: на минском заводе рабочий день сократили до 48 минут.

– Я вообще не понимаю, как председатель ФПБ может знать об этом предприятии и молчать, не называя, что это за предприятие, – отреагировал на сообщение Геннадий Федынич. – Это напоминает какое-то укрывательство. Он должны четко сказать: кто это сделал, что с этим предприятием, что предпринято в рамках закона… Более того, оно что, вчера на них свалилось? Если это предприятие входит в их юрисдикцию, то давно нужно было выяснить и озвучить все нарушения.

Лидер профсоюза РЭП признается, что такого случая, чтобы люди работали меньше часа в день, не было за всю его практику:

– Было, что по два дня в неделю работали. К примеру, на брестском «Цветотроне» людей хотели перевести на двухдневку, но мы этого не допустили. Но по часу... Чего вы людей дергаете, если работы нет? Оформляйте простой – и пусть они получат хотя бы эти небольшие деньги.

По мнению собеседника, этот случай подтверждает, что в Беларуси массовые сокращения имеют устойчивую тенденцию:

– Большая часть контрактов обычно заключаются по осени. Это значит, что в этот период возможна еще одна волна сокращений. Экономику не обманешь... Власти хотят показать зарплату в 500 долларов, но они же не говорят, что это происходит в ситуации, когда вчера на предприятии работало две тысяч человек, а сегодня осталось 700.

Комментируя информацию о сокращении списочной численности работников белорусских предприятий, профсоюзный лидер, говорит: официальные данные заниженными.

– Если сейчас около 400 тысяч белорусов работает в России и еще 100 тысяч в Евросоюзе – это говорит о том, что число рабочих мест в Беларуси за последние годы серьезно сократилось. В стране закрываются целые производства, потому что для их работы просто не созданы условия. И что бы там ни говорил премьер-министр или Лукашенко о том, что они создают рабочие места, – это все для красного словца. А реальную ситуацию люди ощущают по своему кошельку и картине дня на своих предприятиях.