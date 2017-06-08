Игорь Криушенко: Хочу, чтобы к футболу в Беларуси относились, как к спорту номер один 4 8.06.2017, 19:30

6,459

Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Наставник сборной Беларуси считает, что футболу государство должно помогать больше, чем хоккею.

В пятницу сборная Беларуси проведет отборочный матч чемпионата мира-2018 против сборной Болгарии. Встреча пройдет на «Борисов-Арене» и начнется в 21:45. В преддверии игры главный тренер национальной команды Игорь Криушенко пообщался с журналистами, пишет «Трибуна».

– Согласны с тем, что матч с болгарами – тест на состоятельность вас как тренера национальной сборной, а для самой сборной – тест на конкурентоспособность?

– Считаю, любая игра для тренера – это тест. У нас нет матчей, которые можно провести, спустя рукава. И я любую игру рассматриваю как тест собственной профпригодности. Что касается ребят, то они понимают, что у сборной давно не было успехов. И матч тоже для них определенный тест. Однако сказать, что после игры жизнь закончится (а вопрос у вас с этим подтекстом), не могу.

– Сборная не забивает четыре игры подряд. Что нужно сделать, чтобы случился гол?

– Мы над этим работаем постоянно. Работаем над стандартами, над атакой. Но пока у нас не так много моментов. Даже из подходов к воротам мы не можем выжать голы. Но, повторюсь, работа идет. А любая работа, если она выполняется качественно, принесет плоды. Надеюсь, что, возможно, это случится в пятницу.

– Но ведь очевидно, что сборная играет в атаке никак: нет ни структуры, ни мысли – ничего. Что нужно изменить, чтобы сыграть лучше, чем раньше?

– Забитые мячи – работа всей команды. Выстроить атакующие действия – самое сложное в футболе. Оборону построить легче. Поэтому во всем мире и ценятся футболисты, умеющие отдавать и забивать. Считаю, все лучшее, что у нас есть в атаке, сейчас находится в сборной. Конечно, хочется иметь форварда, способного из полумомента сделать гол. Очень надеюсь, что нынешняя обойма на это способна.

– Из «молодежки» вызваны Александр Павловец и Евгений Березкин. Березкин заработал неоднозначный пенальти в матче с Сан-Марино. Как расцениваете этот эпизод и согласитесь ли вы на такой пенальти в матче национальной сборной?

– Комментировать легитимность этого пенальти мне бы не хотелось. А повторение такого в матче с Болгарией зависит не от меня. Есть судейская бригада, которая оценивает фолы и наказания.

– Никита Корзун не очень понимает, почему он в сборной, потому что не играет за киевское «Динамо». Объясните, пожалуйста, свой выбор.

– Ну, это вам он сказал, что не очень понимает. С ним я разговаривал и до сбора, и во время. Никита адекватно все оценивает. Понятно, что за основной состав «Динамо» Корзун играет немного, но выходит за дубль и находится в игровом тонусе. Кроме того его возраст позволяет рассматривать Корзуна как игрока, который будет продолжателем традиций в сборной. И я посчитал не совсем правильным оставить его вне сборной. Поэтому он на сборе.

– Что случилось с Алексеем Легчилиным?

– Легчилин сдал анализы и сделал ЭКГ. Обследование показало, что игрок находится не в хорошем состоянии. Он в брестском «Динамо» провел почти все матчи без замен. А игры у команды были без права на ошибку. Такие матчи истощают и физически, и психологически. Взвесили все и решили дать Леше немного отдохнуть. Смысла использовать его в ближайших матчах нет.

– Почему после его отъезда вы вызвали Корзуна, а не Юрия Кендыша, имеющего полноценную практику в БАТЭ?

– Я вызывал Юру на мартовский сбор. Кроме того я видел видео Корзуна. Его мобильность, бойцовские качества и характер меня подкупили больше.

– Как оцениваете болгарскую сборную?

– Уже говорил, что это достаточно быстрая команда. Игроки быстро переходят из обороны в атаку. Стараются не создавать свободных зон на своей половине. Иногда прессингуют высоко, а иногда – низко, чем создают плотность. Соперник достаточно серьезный, но мы будем исходить от себя. Мы играем дома, при своих зрителях. Хочется показать хороший футбол и добиться результата.

– Какая самая сильная линия у сборной Болгарии?

– Я выделю линию атаки.

– Денис Шунто считает, что в «Крумкачах» есть игроки, достойные вызова в сборную. Никого не присмотрели?

– Уделим «Крумкачам» более пристальное внимание. И если действительно есть достойные ребята, на следующий сбор обязательно вызовем.

– Олег Дулуб, говоря о вашем совмещении постов в клубе и сборной, отметил, что на двух стульях не усидишь – завалишься и с первого, и со второго. Ощущаете, что уже где-то заваливаетесь?

– Пока нет. Я ощущаю, что Дулуб нацелился на какой-то из стульев.

– Ощущаете кредит доверия руководства после таких результатов?

– Я практически ежедневно общаюсь с руководством и ощущаю, что нет никакого давления. А это самое главное. И кредит доверия существует.

– Правитель уделяет пристальное внимание делам в хоккее. Хотелось бы, чтобы и к футболу было такое внимание?

– Правитель уделяет пристальное внимание всему спорту. Просто так получается, что в силу каких-то предпочтений одному виду спорта больше, а другому – меньше. Но всегда во всем мире спортом номер 1 считался футбол. И мне бы хотелось, чтобы и у нас отношение к нему было таким же.

– Некоторые футболисты жалуются, что у болельщиков от сборной завышенные ожидания. Расскажите нам: чего ожидать, чтобы игроков это сильно не нервировало и угнетало?

– Команда никогда не падает до выстрела. Все выходят на поле с мыслью сражаться. А как сложится в концовке – будет видно. Понятно, что болельщики всегда ждут побед. Хотят, чтобы команда участвовала в топ-турнирах. Но это спорт и кто-то проигрывает. Понятно, что не очень хорошо, что наша команда в основном проигрывает. Но мы выходим, чтобы побеждать и сражаться.

– Сергей Баланович поспорил с журналистом, что на игру с Болгарией придет 7 тысяч зрителей. Как думаете, он выиграет пари?

– Он сказал, что семь придет? Думаю, выиграет. Соскучился народ по сборной. Команда давно не играла дома – народ придет.