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В Славгородском районе мужчина упал с буровой вышки

  • 8.06.2017, 19:46
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Фото: управления ГКСЭ по Могилевской области

С высоты 15 метров на крышу помещения упал житель Кобрина.

Мужчина упал с буровой вышки в Славгородском районе, сообщила БелТА официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк.

Инцидент произошел 7 июня при проведении работ по бурению параметрической скважины у деревни Большая Зимница. С высоты 15 м на крышу помещения упал помощник мастера бурильных установок, житель Кобрина 1961 года рождения.

Мужчина незамедлительно был госпитализирован. Медицинским судебным экспертам предстоит установить степень тяжести полученных телесных повреждений.


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