Он что, придворный шут Путина?1
- 8.06.2017, 20:06
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Его президентский срок рано или поздно закончится, но он всегда будет носить знак придворного шута Путина.
В Молдове есть правительство.
В Молдове есть президент.
Они не могут договориться друг с другом.
Правительство настроено проевропейски и в 2014 году подписало так называемый договор ассоциации с ЕС. Это означает, что теперь молдавский экспорт идет в страны ЕС, пишет Сара Котт в статье для датского издания Jyllands-Posten (перевод - inosmi.ru).
Но президент Игорь Додон хочет расторгнуть договор и направляет взгляд в сторону России, чтобы стать частью Евразийского союза. После вступления в должность в декабре он уже пять раз посетил Россию.
В последний раз это произошло в конце недели, когда в Петербурге проходил Международный экономический форум. В нем, помимо генерального секретаря ООН Антонио Гутьерреса, принимали участие также премьер-министр Индии Нарендра Моди и, конечно же, российский президент Владимир Путин. Во время дискуссии, в которой Додон также участвовал, у Моди спросили, верит ли он российским заверениям, что вмешательства в американские президентские выборы не было.
Прежде чем Моди успел ответить, в разговор вмешался Путин: «Спросите лучше у Додона. Он знает лучше». После этого присутствующие, и среди них сам Додон, разразились смехом, сообщает новостной портал Balkan Insight.
Но эта реплика, видимо, намекала на русского царя Ивана Грозного, который царствовал в России с 1533 по 1584 год. Потому что когда ему не хотелось отвечать на вопрос, он якобы говорил: «Спросите у моего придворного шута, он знает лучше».
Иначе говоря, слова Путина можно понимать так, будто он считает Додона своим придворным шутом. СМИ и аналитики взяли на вооружение это толкование и теперь, согласно Balkan Insight, называют президента «придверным ковриком царя».
«Игорь Додон, наконец, нашел свое место в истории, и никто не может его у него отнять. Его президентский срок рано или поздно закончится, но он всегда будет носить знак придворного шута царя Путина», — пишет политический аналитик Петру Богату на своем сайте в Facebook.
Пропасть между Додоном и правительством стала заметной, когда правительство выслало из Молдовы пять российских дипломатов без каких-либо других объяснений, кроме «национальных интересов страны и безопасности государства».
Президент дистанцировался от этого решения, которое он назвал «неслыханным».
«Это, видимо, произошло по приказу Запада, даже может быть, из-за океана, и отдали его люди, которые обеспокоены тем, что наконец-то начался конструктивный и эффективный диалог между президентом и Кремлем», — говорилось в Facebook.
Россия ответила, в свою очередь, высылкой пяти молдавских дипломатов из страны.
В пятницу Додон встречался с Путиным и, согласно записи в Facebook, выразил свое сожаление по поводу действий правительства и получил заверения Путина в том, что с российской стороны больше не будет предпринято каких-либо шагов в этой связи.