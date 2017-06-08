Лукашенко отвез в Казахстан копии документов из архива КГБ Беларуси 5 8.06.2017, 20:51

Правитель передал Назарбаеву документы по «АЛЖИРу».

Александр Лукашенко отвез в Казахстан копии документов из архива КГБ Беларуси. В них рассказывается о женщинах-жертвах политических репрессий, которые с конца 1930-х годов отбывали наказание на территории Казахстана. Документы правитель Беларуси передал Нурсултану Назарбаеву, информирует БелТА.

Отмечается, что архивные документы госбезопасности предназначены для Музейно-мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий и тоталитаризма. Он открыт недалеко от Астаны на месте крупнейшего советского женского лагеря, известного как «Акмолинский лагерь жен изменников Родины» (сокращенно — АЛЖИР).

В КГБ Беларуси нашли архивные дела 63 женщин — жен репрессированных в 1937 г. представителей белорусской интеллигенции. Их всех отправили из БССР в Казахстан. Копию дела Янины Германович, жены расстрелянного поэта Тодара Кляшторного, на днях передали их дочери Майе Кляшторной.