Аналитики сочинили универсальный текст поп-песни 2 8.06.2017, 21:03

Изучив тысячу текстов популярных песен, аналитики составили рейтинг артистов с наиболее «банальными» треками.

В «Яндекс.Музыке» проанализировали тысячу текстов популярных песен и составили свой рейтинг артистов с наиболее «банальными» треками. Об этом рассказывает TJournal.

В расчет бралось, насколько часто в текстах песен используются те же слова, что и в песнях других исполнителей. Топ выглядит так: SEREBRO, «Время и Стекло», Сергей Лазарев, t.A.T.u., Андрей Губин, A-dessa, Emin, «Фиксики», ВИА «Гра» и Dan Balan.

Список слов, которые чаще всего встречаются в песнях, получился таким: теперь, сердце, только, жизнь, просто, любовь, больше, день, когда, знаю, если, глаза, себя, тебя, быть, будет, был, снова, надо, твой, тобой, мой, мной, как, так.

В «Яндекс.Музыке» предположили, как бы звучала песня, составленная только из этих слов. Получилось очень похоже на все песни про любовь — самая настоящая квинтэссенция.

Моя жизнь

До тебя была без любви

Где была ты — не знал я, и

Просто ни-ни

Все эти дни.

Но теперь

Лишь моя ты, твои глаза,

Твоё сердце. Я только за,

Если мы с тобой это,

А?

Также специалисты составили список песен с самыми оригинальными текстами. В него попали такие исполнители, как Александр Лаэртский, Пика, Вячеслав Бутусов, Егор Летов и PHARAOH, а также группы «НОМ», «Воплі Відоплясова», «Пикник» и «Алиса».