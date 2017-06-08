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КГБ прекратил уголовное дело в отношении Дмитрия Дашкевича

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  • 8.06.2017, 21:17
Дмитрий Дашкевич
Фото: belsat.eu

Уголовное дело за «массовые беспорядки» прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич сообщил, что уголовное дело в отношении него было прекращено.

«Честно говоря, я бы меньше удивился, если бы меня посадили вновь. Надо признать, созданный 20 марта отдел фантастики ГБ сработал нестандартно. Месяц продержать по тюрьмам и заявить: «в ваших действиях нет состава преступления» - такого, на моей памяти, с КГБ еще не случалось.

Это наша общая небольшая победа. А большая будет тогда, когда все задержанные по «делу патриотов» получат такие же бумажки. Завтра пойду забирать 16 изъятых бело-красно-белых флагов и баннер «Погони». Жыве Беларусь!», - написал Дашкевич.

Лидер «Молодого Фронта» был освобожден из СИЗО КГБ 15 апреля.


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