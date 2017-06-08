Житель Речицы воюет с железной дорогой за белорусскую музыку в поездах 1 8.06.2017, 21:32

Фото: Юлии Бальцевич

Андрей Медведев возмущен, что в поездах крутят русскую попсу и шансон.

Не так давно Андрей Медведев взялся за плейлист Белорусской железной дороги. Он уже давно заметил, что в белорусских поездах звучит что угодно, только не белорусская музыка, пишет nn.by.

Когда в очередной поездке ему снова пришлось слушать русскую попсу и шансон, Андрей спросил у проводницы, кто за ди-джейским пультом. Выяснилось, что песни крутит начальник поезда из штабного вагона.

Случилось так, что у Андрея с собой как раз были ноутбук и колонки, поэтому скоро его вагон слушал белорусскую музыку и, кстати, никто не жаловался.

Приехав домой, Андрей написал обращение в Белорусскую железную дорогу и попросил сделать плей-лист хотя бы на 50% белорусским, раз в нашей стране два государственных языка.

«Информируем, что к трансляции в пассажирских поездах допускаются радиопередачи эфирного вещания на участках устойчивого приема FM-диапазона, а также музыкальные композиции, утвержденные списком аудиопрограмм для трансляции в пассажирских поездах Минского вагонного участка. В данный список включены композиции как на русском, так и на белорусском языках, — говорится в ответе жителю Речицы. — Учитывая то, что музыкальные композиции проходят отбор, из числа предназначенных для трансляции исключаются композиции с низким культурным и интеллектуальным уровнем, в том числе пропагандирующим «преступную романтику».

Когда Андрею пришлось снова ехать поездом, он решил провести музыкальный эксперимент. Час вслушивался в песни и записывал строки из припевов: «Номер твой у меня в мобильнике, как магнитик на холодильнике», «Бай-бай, все мне понятно, бай-бай, топай обратно, твой мир мил и чудесен, но мне он не интересен», «Прекрасная талия, судьба и любовь моя за дальними далями искал тебя долго я» и прочее в том же духе.

Целый час — и ни одной белорусскоязычной песни.

«Буду отправлять новое обращение, писать, чтобы они все-таки крутили в поездах белорусские песни, если они у них есть, ибо я лично не замечал. Если слышу, что что-то играет, специально прислушиваюсь: может какие «Песняры» или Ярмоленко? Но нет даже этих. Теперь вот «Нави» вышли в финал «Евровидения», почему бы не поставить среди тех пугачевых хотя бы «Гісторыю майго жыцця»?» — говорит Андрей и призывает других также присылать обращения в Белорусскую железную дорогу и требовать белорусские песни.

Это не первая переписка жителя Речицы с железной дорогой. Ранее он уже добился того, что проводницы выучили элементарные белорусские слова вроде «гарбаты», которые нужно знать, чтобы объясниться с пассажиром.

«Когда-то сайт Белорусской железной дороги не имел белорусской версии. В частности, расписание было только по-русски. Если пользователь вводил название города, где есть, например, буквы «і» или «ў», выдавало, что его попросту не существует. После нескольких обращений в БЖД мне на электронный ящик пришло письмо от какого-то человека, который писал, что он работает на железной дороге и тоже хочет, чтобы у сайта была русская версия. Говорил, чтобы я продолжал бороться, — вспоминает Андрей. — Тогда я подключил Игоря Случака, еще несколько человек, и мы забросали письмами руководство. И вот уже два года, как сайт получил белорусскую версию. Так, может, и с этими песнями все получится, и будем ехать в белорусских поездах по-белорусски».