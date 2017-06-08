Как Беларуси играть с Болгарией? 8.06.2017, 21:55

Три варианта для главного тренера сборной Беларуси Игоря Криушенко.

Pressball.by пытается разобраться, как национальная сборная завтра будет играть с болгарами, и находит три варианта.

Итак, на майско-июньский сбор Игорь Криушенко вызвал значительно обновленный состав сборной, в котором массово были представлены клубы внутреннего чемпионата. Это означало (и означает) готовность тренерского штаба "белакрылых" рисковать. В определенной степени он это делал уже в швейцарском Невшателе, где белорусская сборная проиграла швейцарцам. Модель с тремя центральными защитниками, которую Криушенко выбрал в качестве базовой для "националки" в принципе, не привела к провалу с этим набором футболистов, но и дивидендов особых не принесла.

Без сомнений, после трех поражений без единого забитого мяча от сборной ждут победы. При нашем текущем положении в отборочной группе за просто хорошую игру без результата никто команде Криушенко не то что не поаплодирует — доброго слова не скажет. С другой стороны, могу поспорить, и за результат, добытый при посредственном качестве исполнения, все равно последует критика (как после матча "молодежки" Румбутиса с Сан-Марино). Слишком много народного негатива накопилось по отношению к главной команде страны. Таким образом, единственный шанс для Криушенко вернуть веру болельщиков в свою команду — сочетать и результат, и качество игры. Как этого достичь?

Предлагаю сразу определиться с позицией "номер один". В Швейцарии сыграл Черник, который, однако, не имел игровой практики в "Нанси". Больше шансов, что в официальном поединке Криушенко использует более стабильного в клубе Горбунова — ну а голкипер минского "Динамо" Климович, который не провел ни одного матча за сборную, дебютирует за нее в игре с новозеландцами.

Вариант № 1. Памяркоўны

Иными словами, сыграть по той же модели, что и в Швейцарии. С первых минут наша сборная построилась по схеме 5-2-3 следующим образом:

Черник — Бурко, Филипенко, Сачивко, Сиваков, Евдокимов — Легчилин, Драгун — Баланович, Скавыш, Гордейчук.

Белорусская команда в Невшателе не провалилась. Однако к такой формации за несколько дней тренировок приспособиться не смогла. Для некоторых футболистов она в принципе оказалась в новинку: если минское "Динамо", к примеру, в чемпионате использует эту расстановку, то солигорский "Шахтер" — нет.

Кроме того, безусловно, нужно улучшать взаимодействия между линиями: если оборона более или менее справлялась со своей работой, то анонсированного Криушенко быстрого перехода из защитной фазы в атакующую, равно как и наоборот, не получилось. Не вышло и стройного высокого прессинга. Едва ли эту проблему возможно решить на тренировках за несколько дней. Разве что изменить сочетания футболистов. К примеру, в паре опорников уже точно не будет брестского динамовца Легчилина, покинувшего расположение сборной из-за переутомления. Зато там появились Маевский и Корзун.

Тройка центральных защитников неплохо справлялась со своими обязанностями в Невшателе, поэтому мы даже не будем менять в ней Сачивко на более статусного "на бумаге" Политевича из турецкой суперлиги. На правом фланге конкуренцию Бурко составил Поляков — и более опытный защитник по идее ее должен выиграть. Как альтернатива Денису — Риос, в большей степени способный ориентироваться на наступление. А вот слева альтернативы Матвейчику как будто и нет. Разве что использовать кого-то из ребят на непрофильной позиции. Остается только сожалеть об отсутствии в сборной Максима Володько.

Драгун с появлением Маевского в центре поля сможет уделять больше времени созиданию. Баланович на фланге в Швейцарии был одним из лучших. О Гордейчуке такого, конечно, сказать нельзя, однако у Михаила, как известно, матч на матч не приходится. Ну, а судя по тому, что большую часть опасности у чужих ворот в Швейцарии сборная пыталась создать с помощью навесов и забросов в чужую штрафную, там логично поставить Лаптева.

Вариант № 2. Рискованный

Когда наша сборная играет с тремя центральными защитниками, очень сложно нарисовать эту схему, начиная с "тройки", а не с "пятерки". Однако почему бы не попробовать. Наиболее классический вариант этой расстановки — 3-5-2. В самой классической в центре поля играл Андреа Пирло, поэтому придется искать, кто мог бы исполнить его "роль". Выбранный мною Маевский, конечно, не будет разбрасывать, будто рукой, по всему полю передачи в ноги партнерам, зато способен обеспечить более надежную оборону тыла и подстраховку центральных защитников, на плечи которых ляжет более энергозатратная работа.

На флангах — номинальные не защитники, а хавбеки. Баланович имеет опыт игры на любой позиции на любом из флангов. Савицкий, набравший весной отличную форму и много забивающий за "Неман", также способен создать проблемы болгарской обороне. Их можно даже при желании поменять местами.

Драгун и Быков в качестве центральных полузащитников — также вполне логичный выбор. Причем столичный динамовец в клубе в последнее время нередко тяготеет к правому флангу.

Ну, и если мы уж совсем рискуем — давайте вернем в состав Скавыша как более мобильного форварда, по сравнению с Лаптевым. Пусть Максим и совсем потерялся на поле в игре со швейцарцами. А Гордейчук, может быть, окажется хорош не столько на острие, как в подыгрыше.

Вариант № 3. Олдскульный.

Три защитника — это, конечно, хорошо. Однако способна ли наша команда, составленная из футболистов, привыкших к разным формациям и перестраивающихся на новые схемы, мягко говоря, не сразу, качественно конструировать эту модель на футбольном поле?

Не проще ли вернуться к расстановке, которая прекрасно всем давно известна. По которой строил сборную Беларуси с самым высоким рейтингом еще дедушка Штанге. Четыре защитника, два опорника, двое — по краям, один — под нападающим и форвард. Что вообще может быть проще? Да и глядя на позицию левого защитника, снова так и хочется вспомнить времена Штанге и позвать туда Мозолевского.

Сиваков и Филипенко делят обязанности сугубо друг с другом. Драгун и Маевский выгрызают мячи в опорной зоне, Баланович и Савицкий грузят в штрафную с флангов, там возвышается над всеми и разбрасывает соперников Лаптев. Настоящая АПЛ начала века — даешь "олдскул"?