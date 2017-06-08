В районе улицы Розы Люксембург хотят снести двухэтажки 8.06.2017, 22:07

На месте духэтажек хотят построить новое жилье.

В Московском районе с 19 июня начнется общественное обсуждение градостроительного проекта детального планирования территории в границах ул. Р. Люксембург — пр. Жукова — ул. Харьковская — полосы отвода железной дороги. Площадь участка, который вошел в проект, составляет 205 гектаров, пишет tut.by.

Дома, которые пойдут под снос или будут реконструироваться, обозначены на карте оранжевым цветом. Узнать, какие именно дома будут снесены, жильцы могут на общественном обсуждении. Также иллюстративный материал объекта строительства будет размещен на сайте

О том, что малоэтажная застройка улиц Розы Люксембург и Карла Либкнехта в будущем пойдет под снос, местные жители знали давно. Этот участок близко расположен к проспекту Дзержинского, который сейчас активно застраивается многоквартирными домами. Получается, что жилье тут строят ударными темпами, земля востребована, что появится инвестор — шанс есть.

Двухэтажная застройка на улице Лермонтова. Источник: yandex.by

Пока градостроители намерены уплотнять район за счет сноса малоэтажной многоквартирной застройки в границах улиц Розы Люксембург — К. Либкнехта. Проще говоря, под снос могут пойти двухэтажки. На месте снесенных домов планируется строительство жилых кварталов с инфраструктурой и парковочными местами.

Сохраняемая 5-этажная застройка намечается к капитальному ремонту и модернизации без увеличения жилого фонда с благоустройством жилой среды.

Всего жилищный фонд в границах проектируемого района составит к 2030 году — 643,4 тысячи квадратных метров.

Социальная инфраструктура района пополнится двумя детскими садами на 180 и 110 мест, двумя начальными школами на 450 мест и поликлиникой. Уже существующие школы и дошкольные учреждения планируют реконструировать с увеличением параметров.