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Архивное видео: Молодой Зенон Позняк рассказывает про Куропаты

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  • 8.06.2017, 22:17
Зенон Позняк
Фото: charter97.org

В Сети появилось уникальное видео, на котором политик рассказывает о месте массового захоронения жертв сталинских репрессий.

Напомним, 3-го июня 2017 года исполнилось 29 лет со времени публикации статьи Зенона Позняка и Евгения Шмыгалева «Куропаты - дорога смерти», а также со времени первого народного массового митинга в Куропатах (19-го июня 1988 г.) с осуждением сталинизма и советского геноцида 1920-х - 1940-х годов.


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