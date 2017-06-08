Архивное видео: Молодой Зенон Позняк рассказывает про Куропаты 7 8.06.2017, 22:17

Зенон Позняк

Фото: charter97.org

В Сети появилось уникальное видео, на котором политик рассказывает о месте массового захоронения жертв сталинских репрессий.

Напомним, 3-го июня 2017 года исполнилось 29 лет со времени публикации статьи Зенона Позняка и Евгения Шмыгалева «Куропаты - дорога смерти», а также со времени первого народного массового митинга в Куропатах (19-го июня 1988 г.) с осуждением сталинизма и советского геноцида 1920-х - 1940-х годов.