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Индекс Dow Jones достиг исторического максимума

  • 8.06.2017, 22:36

Bloomberg связывает рост индексов с показаниями бывшего главы ФБР Джеймса Коми в сенате.

Промышленный индекс Dow Jones обновил исторический максимум, достигнув отметки 21 240 пунктов по данным на 20:18 по московскому. Рост по сравнению с началом сессии достиг 0,3%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской бирже, передает РБК.

В прошлый раз, когда значения индекса были на максимальной оценке, он достиг показателя 21 058 пунктов.

Незначительно выросли и другие индексы. S&P 500 поднялся на 0,06%, до 2434,67 пункта, по данным на 20:25 мск индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,22%, до 6311,14 пункта.

Bloomberg связывает рост индексов с показаниями бывшего главы ФБР Джеймса Коми в сенате. Он рассказал о позиции американского президента Дональда Трампа по делу о «вмешательстве России в выборы» и заявил, что он сам был источником утечки в СМИ личных переговоров с главой США.

Помимо этого на рост показателей могли повлиять и досрочные парламентские выборы, которые сейчас проходят в Великобритании.


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