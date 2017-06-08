Владимир Ковалкин: Экономика достигла дна 5 8.06.2017, 23:03

Владимир Ковалкин

ФОТо: ONLINER.BY

Жизнь обычных людей на фоне демонстрируемых цифр экономического «роста» не только не улучшается, но даже ухудшается.

Intex-press.by поинтересовался у экономистов, почему в стране в пятый раз с начала года снижают ставку рефинансирования.

Что означает снижение ставки рефинансирования

Нацбанк в пятый раз в этом году снижает ставку рефинансирования. С 14 июня этот банковский показатель будет снижен с 14% до 13% годовых.

Нацбанк объясняет решение об очередном снижении ставки замедлением инфляции более значительными темпами, чем ожидалось, благоприятной ситуацией на валютном рынке, стабильностью с динамикой рублевых депозитов.

По мнению старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, для людей снижение ставки рефинансирования будет означать снижение процентов по кредитам и вкладам.

– Сейчас большинство кредитов и депозитов имеют плавающие ставки, привязанные к ставке рефинансирования, и результат очевиден – кредиты, в том числе потребительские, становятся более доступными, а депозиты – менее привлекательными, – говорит экономист.

Дальнейшая динамика ставки рефинансирования, по мнению экономиста, будет зависеть от инфляции, ситуации на валютном рынке.

– Можно предположить, что до конца лета инфляция еще больше снизится или, как минимум, останется стабильной, ведь в августе происходит сезонное снижение цен из-за появления нового урожая овощей и фруктов, – говорит экономист. – А вот осенью можно ждать роста тарифов на услуги ЖКХ, поэтому еще одно снижение ставки рефинансирования до конца года возможно, но не гарантировано.

Самой высокой за последние 10 лет – 45% годовых – ставка рефинансирования была с декабря 2011 года по февраль 2012 года.

Самый низкий уровень ставки рефинансирования за последние 10 лет – 10% годовых – был с октября 2007 года по июль 2008 года.

Как менялась ставка рефинансирования в Беларуси в 2016–2017 годах

«Экономика достигла дна»

Помимо снижения ставки рефинансирования и снижения уровня инфляции, в стране наблюдается рост ВВП (на 0,5% с начала года).

По мнению экономиста Владимира Ковалкина, цифры, которые якобы демонстрируют экономический рост в стране, лишь доказывают то, что экономика достигла своего дна.

– Рецессия закончилась, и началась стагнация, – считает он.

Владимир Ковалкин приводит конкретные примеры, которые говорят о том, что о наступлении благополучия в экономике страны говорить не стоит. Например, инфляция в Беларуси невысокая, если сравнивать ее с предыдущими периодами в нашей же стране, но по сравнению с мировыми показателями она в разы выше.

– Инфляция до 10% в мировой экономике считается делом обязательным, а хорошими результатами считаются ее показатели в 0,5-1%, – говорит Владимир Ковалкин.

Уровень инфляции с апреля 2016 года по апрель 2017 года в Беларуси – около 6%.

Похожая картина, по мнению эксперта, наблюдается и с данными по росту ВВП – рост не настолько сильный, чтобы говорить о стабилизации в экономике: за январь–апрель текущего года ВВП вырос всего на 0,5%.

Владимир Ковалкин говорит, что жизнь обычных людей на фоне демонстрируемых цифр экономического роста не только не улучшается, но даже ухудшается. Увеличение чистой продажи валюты белорусами говорит не об их богатстве, а о том, что из-за низких зарплат они вынуждены тратить свои сбережения.

По данным статистики, в январе–марте 2017 года реальные доходы белорусов упали на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чтобы экономика страны пошла в рост, по мнению Ковалкина, нужны реформы. Но пойдут ли на это власти, неизвестно.

– Лукашенко – противник реформ, – говорит эксперт. – Поэтому, скорее всего, мы и дальше будем зависеть от того, как наши власти выстроят отношения с международными кредиторами и договорятся насчет рынков сбыта.