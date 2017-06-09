Минчане: Нужно, чтобы мозги управляли страной, профессионалы 6 9.06.2017, 8:35

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Жители столицы возмущены намерением властей вернуть практику социалистических соревнований.

Беларусь возвращается к системе трудовых соревнований. Такую инициативу озвучил председатель провластной Федерации профсоюзов Михаил Орда. Впрочем, корни очередного возвращения в СССР следует искать в другом месте – в кабинете Лукашенко, где оба чиновника встретились еще 19-го мая, сообщает «Белсат».

По словам председателя «ФПБ», возрождать советскую традицию надо ради человека труда! Чтобы поднять и его роль, и роль собственно работы.

«Вот эта демагогия о том, что нужно поднимать значение человека труда, уважения к нему – так это давно надо было делать! И нельзя было допускать, насколько они опустили рабочего человека! Поставили его в полурабское положение этой контрактной системой и всеми этими декретами, которые ввел Лукашенко», – возмущается Александр Бухвостов, председатель Свободного профсоюза металлистов.

Как повысить престиж человека труда? Ответы – на поверхности!

«Нужно поднять зарплату – это прежде всего!».

«Давать возможность строить свое жилище: кредиты должны быть доступны».

«Капиталист нужен сейчас, хозяин, который действительно делает все, чтобы и ему жилось лучше, и людям чтобы лучше жилось».

«Чтобы платили нормально, так и все будут гнуть спину».

«Нужно, чтобы мозги управляли страной, профессионалы».

«Зарплату повысить нужно, чтобы люди знали, за что работают. А так – за что они работают? За копейки?».

– высказались прохожие минских улиц.

А за копейки – какой смысл рвать жилы за престиж предприятия, если ежедневно думаешь, как здесь ноги не протянуть?