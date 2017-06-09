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Внучка Хрущева попала под колеса электрички в Москве

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  • 9.06.2017, 8:44
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Юлия Хрущева
Фото: ИТАР-ТАСС/Александр Куров

Женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.

Внучка Никиты Хрущева Юлия Хрущева погибла, попав под электричку, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

«В четверг утром 77-летняя Юлия Хрущева погибла на платформе «Мичуринец», попав под электричку», - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в 10:35 (по Минску), уточнил собеседник агентства. По его словам, пожилая женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном для этого месте.

В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО ТАСС подтвердили информацию о факте смертельного травмирования пожилой женщины на железнодорожных путях.

Юлия Хрущева - дочь Леонида Хрущева, сына первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. После того, как Леонид Хрущев пропал без вести, Никита Хрущев удочерил внучку.


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