«Он постоянно рисует славную Оршанскую победу» 1 9.06.2017, 8:53

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Фото: svaboda.org

Автор эталона национального флага в 1991 году Микола Купава отметил 70-летие творческой выставкой.

Благодаря его портретам мы представляем, как выглядели Миндовг и Витовт, а белорусские сказки в его оформлении радовали не одно поколение детей. Художник Микола Купава, которому в прошлом году исполнилось 70 лет, отметил полвека творческой деятельности вернисажем «Отечество светлое мое», который открыли во Дворце искусств, сообщает «Белсат».

Национальная история привлекала Николая Купаву с молодости. Свою дипломную работу – серию линорит – в 1970-е годы художник посвятил восстанию Кастуся Калиновского и защитил ее на «отлично».

Но началось все еще раньше – с этого пейзажа Верхнего города, который он написал в 1964 году. К теме пропавшего старого Минска художник будет обращаться многократно: «Вы видите, насколько особая архитектура, колорит, и с этого начинается отсчет моего самостоятельного творчества».

На счету Миколы Купавы – с четыре десятка книг и альбомов: о Якубе Коласе, Янке Купале и других белорусских деятелях, а за энциклопедический справочник «Франциск Скорина и его время» в 1988 году художник получил медаль Скорины. Но самой значимой своей работой он считает… бело-красно-белый флаг. В 1991 году как участник парламентской геральдической комиссии художник разрабатывал эталон: цвет – насыщенный темно-красный – и пропорции государственного флага.

А самое душевное, любимое и радостное творчество для Миколы Купавы – это сказки. Рисунки к «Синей свите» помнят тысячи белорусских детей родом из 1980-х: «Сказка – это образ, это архитектура, это типаж, это материальная культура, это окружающая среда, это все!»

Восславляя Беларусь, пиетет Микола Купава имеет к малой родине – Орше, говорит председатель Оршанского отделения Общества белорусского языка Юрий Нагорный:

«Его душа, его сердце всегда здесь, в Оршанском районе. Это он постоянно заботится о восстановлении базилианского монастыря, это он постоянно рисует славную оршанскую победу на берегу Крапивенки».

На вопрос, какое время было самое плодотворное, художник отвечает, что это время – сейчас, так как многие замыслы он только начинает реализовывать. Например, чтобы закончить серию портретов князей ВКЛ, надо еще с десяток лет.