Беларусь резко снизила экспортную пошлину на калийные удобрения 1 9.06.2017, 8:58

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Бюджет на 2017 год предусматривал в 2,5 раза большие доходы от пошлин на эскпорт хлоркалия.

Ставка вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения снижена в Беларуси с 55 евро до 20 евро за 1 тонну.

Соответствующее решение содержится в указе от 6 июня 2017 года №202, официально опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БелТА.

Согласно документу, с 1 апреля по 31 декабря 2017 года ставка вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения, вывозимые с территории Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (за исключением калийных удобрений, вывозимых в Азербайджанскую Республику, Грузию, Республику Сербия и Туркменистан), установлена в размере 20 евро за 1 тонну.

Совету Министров при подготовке проекта нормативного правового акта об уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2017 год поручено учесть положения данного указа. Документ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2017 года.

Напомним, общий объем экспортированных белорусских калийных удобрений в 2016 году достиг 9,5 млн тонн против 9,2 млн в 2015 году. В этом году белорусские власти ожидают увеличения экспорта хлоркалия примерно до 10 млн тонн.

Вывозная таможенная пошлина на хлоркалий составляла 55 евро за тонну. С октября и до конца 2016 года ее снизили до 45 долларов за тонну, но затем Минфин Беларуси настоял на ее увеличении до прежнего размера — 55 евро.

Бюджет Беларуси 2017 года был также сверстан на уровне 55 евро за тонну. Но, по информации tut.by, калийщики уже давно лоббировали снижение пошлины в условиях заметного ослабления рынка, снижения и цен, и объемов поставок.