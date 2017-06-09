Катарский зубр 1 Роман Яковлевский, «Беларуская праўда»

9.06.2017, 9:17

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Роман Яковлевский

Фото: tut.by

Ближний Восток добавил трудностей незадачливым «геостратегам» из Дроздов.

Теперь, когда, как говорят, путинская политика перевернула мир, минским геостратегам с партнерами на Ближнем Востоке вести дела стало куда сложнее и рискованнее. Ведь среди партнеров у Беларуси оказались не только раздираемая войной Сирия и ее союзник Иран, но и враждебные им арабские монархии.

Судя по историческому оптимизму, который старается излучать глава МИД РБ Макей после своих вояжей, должного понимания от возможных последствий такой «многовекторности» нет.

Особо стоит отметить, что среди таких партнеров, как оказалось, не совсем чужое для белорусского режима Государство Катар— солидный инвестор этого режима и один из основных спонсоров противников президента Башара Асада. К тому же, из-за поддержки Путиным президента Асада, Катар продолжает оставаться антагонистом Москвы.

Как констатируют некоторые эксперты, в последние годы действия Катара все чаще затрагивают российские интересы. Кроме известной поддержки сепаратистов на российском Кавказе, прибавились и серьезные политические трения по сирийской проблеме, где Путин выступил в поддержку Асада.

Но этим политические амбиции катарских эмиров не ограничились. Россия все больше стала ощущать их газовую конкуренцию на европейском и азиатском рынках. И уже совсем их действия должны были ввести в ступор Кремль, когда Катар появился в шумном скандале вокруг компании «Беларуськалий». В этом конфликте с Москвой эмиры поддержали Лукашенко. Эта поддержка заключалась в том, что катарская сторона обязалась ежегодно продвигать на мировой рынок через собственную компанию 3 млн тонн белорусских калийных удобрений, что почти соответствовало общему выпуску продукции «Беларуськалия» на данном этапе. По некоторым данным, они уплыли на мировой рынок через латвийский порт Вентспилс.

Не забыли деловые партнеры и литовского соседа Беларуси. Предложенный Минском проект «Катарского острова в Европе», по сообщениям некоторых СМИ, реализовывался безвозмездным выделением Катару земельных участков под строительство охотничьих вольеров. А ввезенные литовские олени, похоже, стали их временными обитателями.

Такое взаимопонимание во многом способствовало поведению Дохи в скандале с «Уралкалием». По мнению экспертов российского Института Ближнего Востока, именно помощь со стороны катарских властей в «калийном деле» во многом и сподвигла белорусские власти на ускоренное подписание соглашения по маркетингу. Без нее действия Минска, находящегося в зависимости от российской стороны в вопросе распространения продукции, не были бы столь результативными. И у многих у многих в Кремле это соглашение с Катаром вызвало состояние «детской неожиданности». Ведь Катар смог нанести удар российским конкурентам не в газовой, а уже в сфере удобрений. Да еще таким образом фактически вмешавшись в белорусско-российские отношения.

Надо полагать, после этого отношения между руководствами Беларуси и Катара приобрели, так сказать, предпочтительный характер. Удачно сыграв калийную партию, партнеры приступили к освоению и других сфер сотрудничества. Также и в военно-технической сфере.

Не секрет, что большинство контактов между Минском и Дохой имело место при участии представителей силовых ведомств. Многие из эмирских стражей порядка проходили обучение в белорусской Академии МВД. А начальник катарского генерального штаба неоднократно посещал Минск.

Повышенный интерес, как в Москве, так и в некоторых других столицах вызвало то, что катарские военные даже принимали участие в маневрах на территории Беларуси . Причем, во времена начала заката режима Каддафи, в свержении которого более видную роль сыграл все же Катар, а не НАТО. Правда, такие происшедшие совпадения событий в катарско-белорусских отношениях тогда остались, как бы «за кадром». А может быть, и просто были преданы ради прагматизма забвению во время разговоров Макея в Тегеране и Дамаске. Ведь финансовые ресурсы арабских эмиров позволяют строить самые сказочные планы на будущее.

Может быть, подобные планы порою возникают у Лукашенко, когда он смотрит на огромный глобус в своем рабочем кабинете. Его периодически показывают в телерепортажах.

Кстати, на нем с Катаром соседствуют Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Их аж четыре раза посещал белорусский правитель. Ведь не только России Бог дал нефть и газ. Если воспринимать всерьез некоторые публичные рассуждения его министра иностранных дел о пресловутой многовекторности Беларуси не только по линии Восток-Запад, но и Юг-Север, то некоторыми геостратегами Минск видится в роли регионального нефтегазового транзитера энергоресурсов с Ближнего Востока, минуя Россию.

Как известно, у Москвы хватает «доброжелателей» и в этой части света. А вручную вращая глобус и такой мегаплан транзита можно осуществить. Весьма удачным может оказаться момент, когда все же удастся эффектно преподнести такой сюрприз европейцам, оказавшимися в перевернутом Путиным мире. Кто знает?

Роман Яковлевский, «Беларуская праўда»