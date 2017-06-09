Витебскому школьнику грозит три года за украденную шоколадку 23 9.06.2017, 9:23

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Общая сумма причиненного десятиклассником ущерба составила 2 рубля 35 копеек.

Уголовное дело по части 1 статьи 205 УК (кража) возбуждено в отношении десятиклассника одной из школ Витебска.

17-летний парень был задержан сотрудниками Первомайского отдела охраны совместно с сотрудниками уголовного розыска 31 мая. По информации правоохранительных органов школьник вечером 1 мая на переходном мосту через Московский проспект в Билево украл из пакета 39-летнего местного жителя шоколадку и кошелек, в котором было 1 рубль 20 копеек, пишут «Народные новости Витебска».

Общая сумма причиненного ущерба составила 2 рубля 35 копеек, сообщает пресс-служба Департамента охраны Витебска. Санкции статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривают общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.