17 самых захватывающих маршрутов для охотников за адреналином 9.06.2017, 9:29

7,790

Путешествие в эти места сделает из каждого другого человека.

Мы привыкли делить людей на отдыхе на 2 типа: те, кто греется на пляже под солнышком, и те, кто полностью обходит город и все его достопримечательности. Но есть особый вид туристов, которые отправляются на поиски острых ощущений.

Специально для тех, кто хочет незабываемого отдыха, AdMe.ru собрал 17 мест со всех уголков планеты, после посещения которых вы вернетесь другим человеком.

Пешая тропа (Китай)

Для кого: Желающим доказать собственное бесстрашие.

Самая опасная пешая тропа в мире расположилась на горе Хуашань, недалеко от города Сиань в провинции Шэньси, Китай. «Тропа смерти» сделана из узких досок, висящих над бездонной пропастью, без перил и ограждений.

Стена Троллей (Норвегия)

Для кого: Для тех, кто давно мечтал о бейсджампинге.

По легенде, эти скалы — превращенные тролли, которые когда-то обитали в этих краях. И сегодня перед стеной можно встретить троллей — их множество, только в виде сувениров. Это место пользуется большой популярностью не только у туристов, которые приезжают сюда за эффектными фотографиями и впечатлениями, но и у бейсеров. Скалы являются одними из самых сложных объектов для бейс-прыжков из-за выступов, достигающих 50 метров.

Прогулка по стеклянной тропе (Китай)

Для кого: Для любителей высоты и фанатов фильма «Аватар».

Стеклянный мост в китайской провинции Хунань является самым высоким и самым длинным мостом в мире. Пешеходный мост, длина которого составляет 430 метров, построен на высоте 300 метров и соединяет 2 горных утеса в национальном парке «Чжанцзяцзе», где проходили съемки фильма «Аватар».

Язык Тролля (Норвегия)

Для кого: Для тех, кто собирается заняться преодолением страха высоты и сделать парочку великолепных фотографий.

На высоте 604 метра над уровнем моря находится необычный уступ, очень похожий на вытянутый язык. Норвежцы утверждают, что форма уступа именно такая, как язык у мифических троллей, поэтому место и получило такое название. Самые смелые умудряются не только постоять на краю, но и попрыгать целой компанией, проверяя «язык» на прочность.

Плато Кьёраг (Норвегия)

Для кого: Для тех, кто хочет попрактиковаться в равновесии.

Большинство туристов поднимается на Кьёраг не ради красивых видов фьорда, а для того, чтобы увидеть знаменитый камень — Кьёрагболтон, который застрял между двумя вертикальными скальными стенками. Добраться до него можно без помощи альпинистского снаряжения, но стоит учитывать, что глубина пропасти под камнем — больше 1 км.

Дайвинг с акулами (Калифорния, Багамы, Куба, Австралия)

Для кого: Для тех, кто готов поплавать вместе с зубастыми хищниками, а при особой смелости — погладить.

Адреналин вам обеспечен, когда вы увидите, как двигается акула, как приближается к инструктору, открывает мощные челюсти и берет рыбу непосредственно из его рук. И вас акула не обделит вниманием: она продолжит плавать над вами, пока вы за нею наблюдаете, а особо фотогеничные хищники посмотрят в объектив камеры, и вы сможете сделать пару зрелищных снимков.

Дайвинг с мантами (Бали)

Для кого: Для тех, кто еще не готов к акулам.

Бали — идеальное место для дайвинга, здесь будет комфортно как новичкам, так и опытным дайверам. Гигантские морские дьяволы (манты) не представляют опасности для человека, но они впечатлят вас размером. Это самый крупный вид скатов (около 4–4,5 метра), который будет плавать рядом с вами, над вами и под вами.

Энсьерро (Испания)

Для кого: Для тех, кто любит очень быстро бегать.

Это национальный испанский обычай, суть которого — убежать от специально выпущенных из загона быков, коров или телят. Маршрут пробега составляет около 1 км (от загона до арены по городским улицам). Деревянные барьеры из брусьев, которые расположены на протяжении всего маршрута, помогут спастись от быков, надо только успеть залезть или подлезть под них.

Вулканический серфинг (Никарагуа)

Для кого: Для тех, кому наскучил обычный серфинг.

Серферы взбираются на вулкан и скользят вниз по пеплу на тонкой доске из фанеры или металла. Опасностями этого вида спорта являются падения, порезы частицами вулканического пепла, отравление ядовитыми газами, ожоги вылетающей расплавленной лавой. Но если использовать защитную экипировку, то все обойдется.

Гамак на высоте (Альпы)

Для кого: Для тех, кто любит гамаки, но устал раскачиваться между деревьями.

В итальянских Альпах проходит весьма необычный ежегодный фестиваль — все его участники болтаются в гамаках на канатах, растянутых над ущельем горы Монте Пиана. Смельчаки, участвующие в фестивале, называют себя слэкерами (slackers) — бездельниками, так как большую часть своего дня они «зависают» в гамаках в сотне метров от земли и делают селфи.

Высотные прогулки (Торонто)

Для кого: Для тех, кто всегда хотел погулять снаружи здания.

Каждый желающий может прогуляться по самому краю телебашни, расположенной на высоте 356 метров (116-й этаж). Посетителей надежно прикрепляют специальной страховочной системой к конструкциям башни CN Tower, но не намертво, а так, чтобы была возможность гулять вдоль края, заглядывая вниз.

Колодец Иакова (Техас)

Для кого: Для тех, кто обещает не исследовать дно пещеры.

Необычная подводная пещера диаметром 4 метра, выходящая наружу в одном из водоемов города Уимберли в штате Техас. Пещера вертикально уходит вглубь скал на несколько десятков метров, после чего разветвляется на подводные коридоры, простирающиеся в неизвестных направлениях.

Национальный парк «Мадиди» (Боливия)

Для кого: Для тех, кто хочет посоревноваться в силе с самой природой.

Особенность заповедника в том, что здесь буквально все создает опасность: для того чтобы выжить, каждая разновидность живого организма в этом месте выработала свой собственный яд. Именно здесь обитает ядовитая моль, муравьи, змеи, ягуары, медведи и дикие свиньи, иногда нападающие на людей. Самым жутким из насекомых здесь является разновидность мухи-овода Dermatobia hominis — у всех участников экспедиции где-нибудь в теле была найдена как минимум одна личинка овода. Вода изобилует скатами и ядовитыми грибами, и даже у растений есть ядовитые листья и семена.

Королевская тропа (Испания)

Для кого: Для тех, кто не ищет легких путей.

Тропа расположена между водопадами Чорро и Гайтанехо в провинции Испании. Дорога расположена на очень большом расстоянии от земли, ее протяженность составляет 3 км, а ширина — всего 1 метр. Многие люди предпочитают экстремальное прохождение данной тропы, выбирая места без поручней, применяя страховочное оборудование в виде фала с карабином, который пристегивался к стальным страховочным тросам.

Озеро Медуз (Палау)

Для кого: Для тех, у кого тотемное животное — медуза.

Озеро располагается в архипелаге Скалистые острова (Палау) и известно обособленной популяцией двух видов медуз — золотой (Mastigias papua) и лунной (Aurelia). Из-за отсутствия многих естественных врагов медузы размножились до 2 млн особей. Кроме того, щупальца медуз утратили стрекательные клетки (которые отвечают за поражение врага или пищевого объекта), поэтому это озеро так любят дайверы и туристы.

Сад ядовитых растений Альнвика (Англия)

Для кого: Для тех, кто любит все запрещенное.

Это один из множества общественных садов, прилегающих к замку Альнвика в Нортамберленде, Англия. Но самым главных отличием является то, что здесь собраны многие самые опасные растения мира, которые запросто могут убить человека. За черными воротами сада произрастает приблизительно 100 разновидностей запрещенных растений, из которых делают наркотики. Главная задача парка — донести до людей, насколько вредны и опасны наркотики, о чем очень подробно рассказывает экскурсовод.

Бассейн Дьявола (Южная Африка)

Для кого: Для тех, кого перестали устраивать бассейны в отелях.

Это естественный бассейн, расположенный на краю знаменитого водопада Виктория (имеет ширину около 1 800 метров и высоту 108 метров). В сезон засухи (с сентября по декабрь), когда уровень воды в реке становится низким, туристы могут поплавать, не боясь упасть в бездну. Около бассейна есть проводник, который покажет, где лучше заходить в воду, и подстрахует в случае необходимости.