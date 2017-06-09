Сергей Кунцевич: Белорусским патриотам нужны резонанс и солидарность 9.06.2017, 9:43

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СЕРГЕЙ КУНЦЕВИЧ

22 июня на Октябрьской площади в Минске белорусы должны поддержать преданных своей стране людей.

Вышедший на свободу из СИЗО КГБ белорусский патриот, активист Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Сергей Кунцевич рассказал сайту palitviazni.info о ближайших планах.

- Сергей, чем вы занимаетесь после выхода на свободу?

- В первую очередь - лечением. У меня серьезное заболевание почек, а несколько месяцев пребывания в изоляторах здоровья, естественно, не добавило. Анализы были очень плохие, поэтому сначала положили в больницу, но государственное лечение ужасное, да и не верю я, честно говоря, в белорусскую медицину. Поэтому решил лечиться дома самостоятельно, как и последние четыре года.

- После ваших признаний о пытках правозащитники потребовали освободить всех белорусских патриотов…

- И это хорошо, что пошел такой резонанс.

- Вы давали подписку о неразглашении?

- Да, но, по правде говоря, я до сих пор точно не знаю, что можно разглашать, а что нельзя. Полагаю, что о пытках мне никто не запретит рассказывать.

- Как вы оцениваете «дело патриотов»?

- В общем, больно от всей этой ситуации, в которую попали действительно преданные своей стране люди. И скажу так: если от народа не увидим поддержки политзаключенных, проходящих по «делу «Белого Легиона», то будущего в этой стране не будет. Поэтому я и предложил людям собраться 22 июня на Октябрьской площади, чтобы мирным пикетом выразить солидарность с теми, кто находится за решеткой.