Беларусь оказалась на втором месте по теплоте отношения украинцев 3 9.06.2017, 9:59

Граждане Украины лучше всего относятся к Польше, Беларуси и странам ЕС.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", замерявшей динамику-общественно-политических взглядов в Украине, сообщает thinktanks.by.

Выяснилось, что к Польше тепло и очень тепло относятся 58% украинцев, к Беларуси – 56%, к Евросоюзу – 49%.

Также жители страны тепло относятся к следующим странам: Канада – 47%, Грузия - 46%, Литва - 46%, Германия – 43%, США – 42%, Молдова – 35% и Турция – 28% положительных оценок.

Инфографика Социологической группы "Рейтинг"

В то же время к России очень холодно относятся 27% украинцев, холодно – 30%, нейтрально - 23% опрошенных, тепло - 14%, очень тепло - 3%. Еще 3% респондентов не смогли ответить на вопрос.

Напомним, что недавно в ходе схожего опроса, проведенного Левада-центром в России, наиболее дружественной страной 46% респондентов назвали Беларусь, На втором месте с 39% голосов россиян оказался Китай.

Лидером списка "враждебно настроенных стран" для жителей России являются США. 69% россиян считают их врагом. Украина оказалась на втором месте в списке "враждебных стран", набрав 50% голосов российских респондентов.