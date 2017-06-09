Третье публичное унижение Путина 9.06.2017, 9:55

Андрей Пионтковский

Фото: finam.fm

Развязка произойдет скорее раньше, чем позже.

Верят ли элиты промахнувшемуся Акеле, куда приведет Трампа странная любовь к Кремлю, пойдут ли власти на кровавую провокацию и какую "многоходовочку" обдумывает Путин. О главных событиях последних дней и ключевых вопросах переходного периода сайт kasparov.ru побеседовал с публицистом Андреем Пионтковским.

— На днях Россия сократила на треть свой взнос в Совет Европы. Это чисто символический жест?

— Это политический жест. Дело, естественно, не в том, что у них нет денег. Как раз сейчас "Газпром" собирается истратить колоссальную сумму на приглашение чуть ли не всей сборной Италии играть за "Зенит". Это больше, чем взносы России в Совет Европы на несколько десятилетий вперед.

Сокращение взноса — очередной внятный ответ на вопрос о том, является ли нынешняя Россия частью Европы или нет. Наша правящая верхушка заняла очень четкую позицию: "Нет, не является". Как раз та самая "элита", которая всем своим образом жизни доказывает, как ценит она свои высшие западные стандарты потребления. Но для окормляемого ею народа российская власть была и остается Ордынской властью.

— От декларативных перейдем к практическим вопросам внешней политики. Шесть стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Для российской квазиэлиты это важное событие. Достаточно вспомнить, что "Роснефть" с Катаром связывают тесные экономические отношения. Какую карту в катарском кризисе будет разыграть Путин?

— Кремль будет играть на той стороне, которую уже выбрал. Это поддержка "шиитского полумесяца": Ирана, Хезболлы, режима Асада. Собственно, изоляция Катара суннитскими странами продиктована обвинениями в том, что эмир страны поддерживает Хезболлу и другие террористические организации. Кстати, наши пропагандисты снова оказались в довольно забавном положении, ведь нам годами говорили, что Катар финансирует террористов. И вот сейчас, когда именно по этой причине суннитские страны решили порвать отношения с эмиратом, Москва уже в первых комментариях на стороне Дохи. И очевидно, что будет оставаться на этих позициях и дальше.

— Кремль столкнулся с неприятностями и на другом внешнеполитическом горизонте. На днях США ввели новые санкции против ряда российских компаний, которые считают причастными к Северокорейской ядерной программе. Под удар попали, в частности, российские компании Ardis-Bearings LLC и "Независимая нефтегазовая компания", принадлежащая экс-главе "Роснефти" Эдуарду Худайнатову, которого часто называют другом Сечина. Чувствительный ли это удар для Кремля?

— Он чувствителен не столько экономически, сколько политически. Как показала последняя пресс-конференция Путина, он еще не отказался от дорогой для него иллюзии под названием "Трампнаш". Он был просто смешон, когда на Петербургском форуме обращался к американскому бизнесу с просьбой поддержать Трампушку, "вашего президента, который противостоит американской бюрократии". Но, видимо, в Москве не понимают, насколько тяжело положение их любимца.

Последние дни широко обсуждается информация о том, что администрация Трампа пыталась отменить санкции против Кремля, принятые в ответ на агрессию в отношении Украины. Трамписты хотели сделать это под шумок, воспользовавшись тем, что в Госдепартаменте почти никого из ключевых чиновников не осталось. Конгресс отреагировал закреплением санкций в законодательном порядке. Усиление санкций, причем не только по Корее, но и по Украине — это как раз ответ на действия Трампа. Во внутриполитической борьбе нынешний президент Соединенных Штатов проигрывает истеблишменту. Его девиантная мужская симпатия к Путину тянет Трампа на дно, но, несмотря ни на что, он вновь и вновь пытается сделать что-то приятное и полезное для Кремля. Это удивительно. Тут можно вспомнить и его скандальную встречу в Овальном кабинете с Лавровым, на которой президент Соединенных Штатов докладывал, что убрал Джеймса Коми, и теперь ничто не помешает цветущим российско-американским отношениям, и недавний демонстративный отказ Трампа подтвердить приверженность США 5-й статье устава НАТО (о коллективной самообороне). На оглашении этого пункта настаивали и министр обороны, и министр иностранных дел, и советник по национальной безопасности. Однако Трамп самолично выкинул ключевую ссылку на 5-ю статью из своего выступления.

Путин с Трампом дружно топят друг друга. Никаких перспектив, что санкции в отношении путинской России будут уменьшены, нет. Речь идет только об их усилении.

— Вмешательство России в выборы в США — это одна из самых громких тем в Америке. В таких условиях насколько вероятен импичмент президента?

— Дорогу к нему активно прокладывает лично Трамп. Загадкой остается, что же его так мотивирует, что заставляет поступать во вред себе. Чем его так приковал к себе Путин?

— Но может ли Трамп действительно оказать Кремлю какую-то серьезную услугу, учитывая, что противостоять ему в этом будут едва ли не все политические институты Соединенных Штатов?

— Вот этого-то и не понимают в Москве! Видимо, в Кремле абсолютно ничего не знают об американской политической системе. Они думали, что достаточно засрать мозги одному недалекому человеку и (или) запугать этого субъекта компроматом, усадить его в кресло президента США, и можно будет крутить американской политикой, как угодно. Но отцы-основатели Соединенных штатов разработали разветвленную систему сдержек и противовесов. Любой шаг навстречу Путину будет встречен резким противодействием и только ускорит конец политической карьеры Трампа.

— Последствия американских выборов стали для Европы своего рода прививкой от националистически-консервативного тренда. В этом смысле ключевым событием последних дней представляется встреча нового французского президента Эммануэля Макрона с Путиным.

— Это была историческая, переломная встреча. Макрон показал, как цивилизованный Запад должен вести себя с этим человеком и с этим режимом: холодно, презрительно и интеллектуально беспощадно. И Путин ничего этому не смог противопоставить, он выглядел жалко, в том числе психофизически. Макрон обозначил рубеж. Я думаю, теперь для Запада остается приемлемой только такая модель отношений с Путиным.

Что характерно, ордынский пахан напросился на эту встречу, причем совершенно беспардонно. Он делал все, чтобы нагадить Макрону на выборах, финансировал его противников и, более того, последние недели все кремлевские СМИ вели грязную кампанию лично против Макрона и его жены. Тем не менее Путин этой встречи добивался, потому что она ему была отчаянно нужна. И связано это с тем, что лидер Дзюдохерии на глазах теряет позиции внутри правящей группировки. Все более очевидно для ее членов становится то, что Путин больше не в состоянии выполнять функции, которые на него возложила бригада. Он 17 лет был интерфейсом российской клептократии в отношениях с Западом, но сейчас он раз за разом демонстрирует, что не способен более выполнять эту роль. Без такого посредника, без гарантии безопасности авуаров и личного положения верхушки на Западе текущая политико-экономическая модель существовать не может. Вся ее сущность в том, чтобы грабить в России и хранить награбленное на Западе.

Путин жаждал встречи с Макроном, желая переломить растущие сомнения правящей верхушки. Это был отчаянный крик: "Со мной общаются, я могу наладить отношения с французским президентом. Что вы будете делать без меня?" И вот, Путин напросился. И получил по полной программе.

Кстати, Макрон не единственный, кто уже опробовал новую модель взаимоотношений Запада с Путиным. Она была продолжена на Питерском экономическом форуме во время интервью, которое взяла у него госпожа Мегин Келли. Она вела разговор очень жестко. Реакция Путина, конечно, была несколько другой, нежели в Париже. На чужом поле он растерялся и был жалким, а тут пытался противостоять собеседнице нагло и агрессивно. Но это тоже выглядело очень неубедительно. Интернет полон видео, цитат и фотографий, которые показывают, что психофизическое состояние Путина очень тяжелое, идет распад личности. Я думаю, это вызывает очень серьезную озабоченность в правящей верхушке.

— И, вероятно, не только озабоченность, но и желание части правящих кругов способствовать его скорейшему уходу.

— Масса утечек подтверждает, что наверху идут именно такие процессы. Мне кажется, что Всероссийский марш против коррупции, который пройдет 12 июня, и неожиданно намеченная на 15 июня прямая линия Путина многое прояснят в сложившейся расстановке сил. Мне это сближение дат показалось странным и тревожным.

Обычно прямые линии проходили весной, а тут о ней вроде бы забыли, звучали даже разговоры о том, что это изживший себя формат. И вот вдруг ее назначают через три дня после марша, который будет продолжением акции 26 марта. А ведь та стала колоссальным успехом оппозиции как по численности и географическому размаху, так и по ее демографическому профилю. Пришла масса молодежи, ранее не интересовавшейся политикой. И вы помните растерянность власти — неделю кремлевская пропаганда не знала, как реагировать — не было вообще никаких комментариев. Все говорит о том, что акция 12 июня будет не менее успешной. И что же, 15 июня Путин должен прийти, поджав хвост, и потерпеть третье подряд публичное поражение?

Как можно объяснить столь странный выбор даты прямой линии? Я не исключаю, что 12 июня власть, а точнее та часть ее, которую можно условно назвать путинским бункером, организует какую-то провокацию. Есть много информации о подготовке силовых структур, в частности лично преданной Путину (как он считает) Национальной гвардии. Пахан всея Руси не может прийти на прямую линию проигравшим. Это будет его концом. Большая часть элиты, желающей сохранить режим, считает Путина обузой, мешающей этой "благой" цели. Но вместе с тем вокруг него есть узкая группа, "бункер", которая, в случае его ухода, потеряет абсолютно все вместе с ним. Это и ближайшие к нему бизнесмены, всякие Ротенберги, Ковальчуки, Тимченки, и часть силовых структур, прежде всего Золотов и его Национальная гвардия. Эти люди будут держаться за Путина до конца. Но и они видят, как растет желание избавиться от Путина внутри "элиты". Они понимают, что, если все пустить на самотек, эта тенденция приведет к крайне неприятным для них последствиям.

И они могут решиться что-то предпринять 12 июня. Я назвал это в своей недавней колонке "поджогом Рейхстага". Кровавая провокация, а затем попытка обвинить демонстрантов и организаторов акции в попытке организации путча, захвата власти, майдана, оранжевой революции — что угодно из этого списка. В таком сценарии назначение прямой линии на 15 мая становится логичным. Путин явится на нее победителем, подавившим попытку незаконного захвата власти. Помимо прочего это станет для него поводом заявить, что в такой сложной обстановке, когда страна "окружена внутренними и внешними врагами", уйти он, конечно же, не может. Нельзя в такой ситуации оставить власть и уйти на покой. Поэтому он либо снова будет участвовать в выборах, либо введет чрезвычайное положение, либо коронует себя Владимиром III — возможно все.

— В эту схему укладываются и давление, которое власти пытаются оказать на организаторов акции в регионах, бесконечные допросы участников марша 26 марта, уголовные дела. На днях, кстати, замглавы МВД Игорь Зубов заявил, что действия полицейских априори должны считаться законными.

— И плюс указ Путина о том, что его любимая Национальная гвардия имеет право оперативно подключать вооруженные силы к своим действиям.

— А если все же произойдет подковерный переворот и возникнет путинизм без Путина, как это отразится на стране?

— Внутри власти есть две линии: на жесткое подавление протестов и фашизацию страны и на сохранение режима без Путина. Членов второй группировки идеализировать я бы тоже не стал: они такие же клептократы. Но смена диктатора всегда ослабляет режим в целом, какие бы мерзавцы ни пришли к власти. Она создает окно возможностей. Достаточно вспомнить, что произошло после смерти или убийства Сталина. К власти пришли участники его преступлений. Однако в итоге достаточно серьезно была изменена и внешняя, и внутренняя политика страны. В долгосрочной перспективе это стало первым крупным шагом к падению коммунистического режима. Так же и сегодня власть какого-нибудь Сергея Борисовича Иванова будет позитивным изменением, несмотря на то, что Сергей Борисович Иванов такой же, как и Михал Иваныч. А изменения в наше уплотнившееся время пойдут гораздо быстрее.

— Путин внезапно сам стал заигрывать с темой преемника.

— Он же понимает, к чему ведет брожение в "элите". Один из стандартных приемов предотвратить неизбежные последствия — проверка окружения. И Путин прикидывается "шлангом": "Ну что вы, ребята, беспокоитесь? Я и сам ухожу. Вот и преемничка себе уже назначил". Этот кризис в верхах так или иначе разрешится, но гадать о деталях — вещь неблагодарная. Тем не менее, судя по последним событиям, развязка произойдет скорее раньше, чем позже.

Власти надо решать текущий вопрос — кто будет следующим президентом. И это не вопрос 2018 года, а вопрос середины 17-го. "Выборы" в России — это всегда манипуляции, которые оформляют найденный иными средствами вариант. Вопрос о транзите власти решается именно сегодня.

— Готова ли российская оппозиция к тому, что режим может заняться перелицовкой? Сопутствующие вопросы обсуждались, в том числе, на Форуме свободной России. Я знаю, что вы должны были участвовать в нем, но подвела связь. Каковы ваши впечатления от Форума?

— День Х произойдет не нашими усилиями, день Х выдавит из себя так или иначе правящая верхушка. А что должна будет делать оппозиция в день Х+1, чтобы использовать открывшееся окно возможностей, это очень важная тема. Я говорю о ней с 2013 года и пытался обсуждать ее в Координационном совете оппозиции, но тогда верх взяла точка зрения собчачко-пархоменской "Группы граждан": "Мы должны влиять на власть и предлагать ей конструктивные решения".

Сейчас над переходным периодом думают все политические силы. Размышляют на эту тему у Ходорковского, у Навального, в разных аналитических центрах. Эта тема стала главной и на третьем Форуме свободной России. Центральным вопросом, как мне кажется, должна быть реформа политической системы. Формула, которую я предлагал не раз и которая была поддержана на Форуме, такова: "Задача демократического движения в России — это не заменить плохого царя Путина на хорошего царя Навального, а отменить должность царя". В практическом смысле это означает изменение действующей суперпрезидентской Конституции, которая дает президенту больше власти, чем имел последний российский император.

Форум создал несколько рабочих групп, которые будут рассматривать различные аспекты переходного периода: вопросы политической системы, собственности, федерализма, внешней политики, люстрации, судебной системы. Тем здесь много и именно над ними нужно сейчас думать, а не над тем, как заменить одного правителя другим, оставив все остальное как есть.

— Как вы полагаете, готов ли будет Алексей Навальный, в случае прихода к власти, к серьезным системным реформам?

— Я надеюсь, он готов к ним до прихода к власти. Кстати, после проведения политической реформы сама формула — приход к власти конкретного господина N. — станет весьма условной. Ведь бессмысленно говорить, например, что к власти в США пришел г-н Трамп.