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Две теннисистки разыграли путевку в финал «Ролан Гаросс» в свой день рождения

  • 9.06.2017, 10:16

Елена Остапенко сделала себе «подарок» и вышла в финал Открытого чемпионата Франции.

Латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла Тими Бачински из Швейцарии в полуфинале «Ролан Гаррос», пишет gazeta.ru.

Встреча, продолжавшаяся два часа и 24 минуты, завершилась со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3.

Примечательно, что Остапенко 8 июня исполнилось 20 лет.

Ролан Гаррос 2017. 1/2 финала

Елена Остапенко (Латвия) — Тимя Бачински (Швейцария) — 7:6, 3:6, 6:3


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