Великобритания получила «подвешенный» парламент 9.06.2017, 10:25

Кто сформирует правительство по результатам выборов – неизвестно.

По итогам всеобщих выборов в Великобритании будет сформирован «подвешенный» парламент, в котором ни одна из партий не получит большинства. Кто сформирует правительство, неизвестно.

На момент написания этой новости были распределены 635 мест в парламенте из 650. Консерваторы получили 308 мест, потеряв по сравнению с предыдущими выборами 12 мандатов. Лейбористам достались 259 мест — на 30 больше, чем у них было ранее. У либерал-демократов 12 мест, у Шотландской национальной партии — 34, сообщает meduza.io.

Явка на выборах составила почти 69 процентов — это максимальный показатель с 1997 года.

Прошедшие выборы — первые после референдума, по итогам которого большинство британцев проголосовали за выход Соединенного Королевства из Евросоюза.

Назначая выборы, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что страна нуждается в стабильности и сильном руководстве.