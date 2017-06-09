Белорусский стройтрест ремонтирует дачи в Форосе для оккупационных властей Крыма 9.06.2017, 10:38

Кроме белорусской фирмы на объектах работают компании с немецким и украинским капиталом.

В поле зрения расследователей из russiangate.com попала реконструкция Федеральной службой охраны России правительственных дач в Крыму. Не опасаясь санкций, свои куски работы на них получили белорусская, украинская и немецкая компании.

Речь идет о комплексе бывших советских госдач возле поселка Олива (Форос), которые стали знаменитыми во время августовского путча 1991 года. Тогда на одной из них (госдаче №11 «Заря») верные путчистам войска заблокировали генсека Михаила Горбачева. Впоследствие в «Заре» любил отдыхать бывший украинский президент Виктор Янукович. Также там расположена резиденция «Мухалатка», которая включает в себя госдачи №№ 6,7,8,9 и 10.

После включения Крыма в 2014 году в состав Российской Федерации государственные резиденции и дачи полуострова перешли в собственность России – всего 179 объектов на площади 1400 гектаров. Бывшие дачи в Форосе (Оливе) под Ялтой тогда же перешли в оперативное управление Службы охраны в Крыму Федеральной службы охраны России (СКОР ФСО), которая занялась их переустройством и переоборудованием для новых собственников. Также на баланс крымской ФСО перешли и здания пансионата Дома творчества ученых «Кацивели».

Russiangate.com изучил и пронализировал госконтракты СКОР ФСТ, в рамках которых проводится реновация этих объектов, и наряду с российскими подрядчиками обнаружил несколько компаний с украинскими, белорусскими и немецкими учредителями. Как сказано в расследовании, «одним из крупных постоянных подрядчиков крымской службы» является ООО «Дочернее строительное управление Трест № 14». На территории Ялты организация работает с 1998 года и принадлежит белорусскому ОАО «Строительный трест №14» - предприятию республиканской формы собственности, в которой госдоля составляет 99,83%. Как пишет russiangate.com, ее дочка в Крыму получила от российских ведомств 106,3 млн росс. рублей, в том числе от ФСО - более 32 млн росс. рублей. За эти деньги компания провела капитальный ремонт ялтинских комплексов.

Как сказано на официальном сайте «Строительного треста №14», в его структуру кроме нескольких управлений, расположенных в Гомеле, и оздоровительного лагеря «Чайка» в Гомельском районе, входит ООО «Дочернее строительное упралвение треста №14». Его офис расположен в Ялте, а руководителем компании значится Леонид Бекенштейн.

Согласно размещенному на этом же сайте годовому отчету «Стройтреста №14», в 2015 году выручка компании выросла в 1,57 раза (до 40,1 млн деноминированных рублей) и за год она выбралась из убытков, получив чистую прибыль в объеме 172 тыс рублей. По итогам 2016 года выручка упала до 32,9 млн рублей, трест снова стал убыточным с минус 1,7 млн рублей чистого убытка.

Кроме белорусского треста по подрядам крымского ФСО работают компании с немецким и украинским капиталом. Услуги по вывозу твердых бытовых отходов с госрезиденций и дач предоставляет ООО «Альфатер Крым» (создана в Ялте в 1997 году). Это - дочерняя компания немецкой Veolia Umweltservice GmbH, работает в Польше, Чехии и Украины. На ялтинский рынок услуг она зашла в феврале 2014 года.

Котельные в Оливе обслуживает ялтинское ООО «Теплогаз». Управляет компанией Максим Арсененко, а собственником значится Юзеф Броневский – действующий советник по вопросам ЖКХ Харьковской облгосадминистрации Украины. Он также значится руководителем харьковской ООО «Техэкс-Газ». «Теплогаз» заключила 12 госконтрактов (восемь из них от СОКР ФСО) на 8,3 млн росс. рублей.