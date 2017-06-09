закрыть
9 июня 2017, пятница, 11:03
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусский стройтрест ремонтирует дачи в Форосе для оккупационных властей Крыма

  • 9.06.2017, 10:38

Кроме белорусской фирмы на объектах работают компании с немецким и украинским капиталом.

В поле зрения расследователей из russiangate.com попала реконструкция Федеральной службой охраны России правительственных дач в Крыму. Не опасаясь санкций, свои куски работы на них получили белорусская, украинская и немецкая компании.

Речь идет о комплексе бывших советских госдач возле поселка Олива (Форос), которые стали знаменитыми во время августовского путча 1991 года. Тогда на одной из них (госдаче №11 «Заря») верные путчистам войска заблокировали генсека Михаила Горбачева. Впоследствие в «Заре» любил отдыхать бывший украинский президент Виктор Янукович. Также там расположена резиденция «Мухалатка», которая включает в себя госдачи №№ 6,7,8,9 и 10.

После включения Крыма в 2014 году в состав Российской Федерации государственные резиденции и дачи полуострова перешли в собственность России – всего 179 объектов на площади 1400 гектаров. Бывшие дачи в Форосе (Оливе) под Ялтой тогда же перешли в оперативное управление Службы охраны в Крыму Федеральной службы охраны России (СКОР ФСО), которая занялась их переустройством и переоборудованием для новых собственников. Также на баланс крымской ФСО перешли и здания пансионата Дома творчества ученых «Кацивели».

Russiangate.com изучил и пронализировал госконтракты СКОР ФСТ, в рамках которых проводится реновация этих объектов, и наряду с российскими подрядчиками обнаружил несколько компаний с украинскими, белорусскими и немецкими учредителями. Как сказано в расследовании, «одним из крупных постоянных подрядчиков крымской службы» является ООО «Дочернее строительное управление Трест № 14». На территории Ялты организация работает с 1998 года и принадлежит белорусскому ОАО «Строительный трест №14» - предприятию республиканской формы собственности, в которой госдоля составляет 99,83%. Как пишет russiangate.com, ее дочка в Крыму получила от российских ведомств 106,3 млн росс. рублей, в том числе от ФСО - более 32 млн росс. рублей. За эти деньги компания провела капитальный ремонт ялтинских комплексов.

Как сказано на официальном сайте «Строительного треста №14», в его структуру кроме нескольких управлений, расположенных в Гомеле, и оздоровительного лагеря «Чайка» в Гомельском районе, входит ООО «Дочернее строительное упралвение треста №14». Его офис расположен в Ялте, а руководителем компании значится Леонид Бекенштейн.

Согласно размещенному на этом же сайте годовому отчету «Стройтреста №14», в 2015 году выручка компании выросла в 1,57 раза (до 40,1 млн деноминированных рублей) и за год она выбралась из убытков, получив чистую прибыль в объеме 172 тыс рублей. По итогам 2016 года выручка упала до 32,9 млн рублей, трест снова стал убыточным с минус 1,7 млн рублей чистого убытка.

Кроме белорусского треста по подрядам крымского ФСО работают компании с немецким и украинским капиталом. Услуги по вывозу твердых бытовых отходов с госрезиденций и дач предоставляет ООО «Альфатер Крым» (создана в Ялте в 1997 году). Это - дочерняя компания немецкой Veolia Umweltservice GmbH, работает в Польше, Чехии и Украины. На ялтинский рынок услуг она зашла в феврале 2014 года.

Котельные в Оливе обслуживает ялтинское ООО «Теплогаз». Управляет компанией Максим Арсененко, а собственником значится Юзеф Броневский – действующий советник по вопросам ЖКХ Харьковской облгосадминистрации Украины. Он также значится руководителем харьковской ООО «Техэкс-Газ». «Теплогаз» заключила 12 госконтрактов (восемь из них от СОКР ФСО) на 8,3 млн росс. рублей.


Мнение

Хватит!
Хватит! Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович


Интервью

Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза