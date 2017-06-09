Путин вытаскивает свой любимый топорик 9.06.2017, 11:03

Никогда не стоит играть с московитом в дружбу или союзников.

Об этом пишет украинский блогер Anti-colorados.

В далекие, совковые времена, был мультик про "страну невыученных уроков". Суть этого мультика пересказывать нет смысла, но люди чуть более старше, чем среднего возраста, прекрасно помнят, о чем речь: уроки надо учить. Если мультик имел в виду школьные уроки, то все остальное говорит о том же, только тише и не так наглядно, а спрашивает за прогулянные уроки – жестче. Собственно говоря, такие уроки преподаются каждый день и те, кто не хочет их учить – платит двойную, а то и тройную цену.

Мы, Украина, платим высокую и кровавую цену сразу за несколько прогулянных уроков, суть которых сводится к тому, что к московиту никогда нельзя становиться спиной, а если уж так произошло – не стоять так долго и обязательно, принимать все усилия, чтобы развернуться. Чем дольше стоять к нему спиной, тем больше у него желание заняться своим любимым делом – художественной резьбой или разделкой топором, всегда находящимся при нем. Он уверен, что главное предназначение – рубить зазевавшихся ротозеев. Потом, когда он сотрет кровь с лезвия топора, будет создана очередная легенда, зачем он это сделал. Самое глупое, что только можно сделать, в этой ситуации – погружаться в исследование этих легенд и баек, ибо можно увлечься и упустить из виду тот самый топор. А исследовать там, в общем, нечего. Московиту просто нравится процесс рубления. За неимением постороннего, он принимается рубить своих, ибо высшее предназначение не пропьешь даже бояркой.

Причем, для посторонних, наиболее опасно играть с московитом в дружбу или союзников. Рано или поздно, московит продаст или если продаст, то дождется, пока союзник зазевается и тюк его топориком. Товарищ Гитлер в курсе. Только он ввязался в войну с Англией и Францией, как товарищ Молотов уже развернул список своего ультиматума. Даже нейтралитет с московитом – "чреват боком", Япония до сих пор пребывает в шоке от представления северного соседа о нейтралитете.

Ну а союзники уже даже и не грустят, по этому поводу. Как может грустить, например, товарищ Хуссейн или товарищ Каддафи? Никак, но дружба и союзничество-то было какое! А потом раз – и продали их с потрохами только для устойчивого тренда роста цен на углеводороды. Но больше всего оттенков дружбы, все же изведали мы. Как только мы свергли коррумпированную и кровожадную тварь Януковича и его многочисленных "кровосисей", как "братский топор" стал кромсать нас с привычной методичностью. А все почему? Потому, что мы не вняли тем, кто выучил многочисленные уроки "дружбы" с московитом. А раз тема не была усвоена, она обречена на неизбежно повторение.

И вот прямо сегодня, был продемонстрирован еще один урок о сущности московита. Некто Башар Асад, исполняющий роль президента Сирии, выступил сегодня с заявлением через Хезболу о том, что его войска намерены наносить удары по расположениям войск США на территории Сирии. В этом заявлении прекрасно все. Фактически, Башар не осуществляет власти в стране потому, что в ней есть война, но уже нет экономики, денег и армии. Кроме длинной шеи, широко известной в узких кругах как "мечта висельника", Асад не имеет ничего и заявлять от себя не будет ни слова. Он напоминает куклу кукольного театра, которая в виде рукавички сидит на руке артиста и тот проводит какие-то манипуляции. Асад даже теоретически не может рассказывать от себя. Его участь – озвучивать лубянско-кремлевские тексты. Все сказанное было написано в Москве, а озвучено лишь теперь, когда Штаты вплотную приблизились к линии, за которой – импичмент президента. В Москве уловили слабину и отвлеченность Вашингтона на скандал, Москва уже вытаскивает из-под полы, свой любимый топорик.

И это уже звоночек Штатам. К Московии нельзя становиться спиной и расслабляться, а особенно – нельзя ее оставлять в недобитом состоянии. Будем надеяться, что Вашингтон, в широком смысле слова, выучил этот урок и сделал выводы.