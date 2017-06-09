Глусский учитель раскрыл коррупционную схему и попал в немилость к милиции 5 9.06.2017, 11:19

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Владимир Бабак

Учитель заметил манипуляции с данными в документах по заготовкам грибов и ягод, после чего столкнулся с милицейским беспределом.

Молодой учитель из Глусска (Минская область) Владимир Бабак считает, что ему начали мстить милиционеры — якобы даже пытались подбросить алкоголь, чтобы обвинить в распитии на рабочем месте, пишет nn.by.

Владимир Бабак ведет занятия в Глусске по прикладному искусству для детей. На эту работу он попал по распределению после окончания Академии художеств.

Летом, находясь в отпуске, учитель занимался сбором ягод и грибов для Глусского райпо, а также работал в качестве свидетеля по заготовке (ответственного за сверку данных по сдаче и выплатам).

В феврале, просматривая документы по заготовке за прошлый год, Бабак заметил умышленные завышения и занижения данных. А также то, что из всех бумаг только на трех стоит его настоящая подпись, а на остальных подпись поддельная.

О своей «находке» учитель сообщил в УБЭП. Следователь Мукосей нарушений не выявил — Бабак же попал в немилость.

Инцидент произошел 31 мая во время занятий для дошкольников. Пришло всего двое детей, так как учебный год фактически закончился. Эта группа собирается по вечерам в помещении библиотеки Глусского колледжа искусств.

«Около половины седьмого ко мне в кабинет ворвался бывший главный участковый Глуска Егор Рудник, который занимается борьбой с наркотиками. Он был в штатском и держал пустую бутылку пива в руке, которую поставил на мой стол. Дети были в шоке, а я спросил, что он делает. Вместо ответа Рудник закричал: «Ты пьешь! Что ты себе позволяешь?!» Милиционер попытался вытащить меня из-за стола. Дети испугались и выскочили без обуви на улицу», — рассказывает учитель.

Бабак попытался позвать на помощь, но Рудник не давал выйти из кабинета и пытался заломить учителю руки. На крики прибежали несколько сотрудников библиотеки, которые сделали небольшое видео инцидента. Вскоре задерживать учителя пришел другой сотрудник. Бабак утверждает, что его толкали, выкручивали руки и заставляли стоять у стены.

В результате Владимира Бабака увезли в больницу, чтобы проверить на наличие алкоголя в крови. Процедура показала «0». После этого учителя отвезли в местный РУВД, а потом освободили.

«На прощание Рудник с коллегами сказали, что мне в Глусске жизни не будет. Мол, сколько бы я ни жаловался, даже если обращусь в Могилев, там примут правильное решение, а Минск разбираться с таким делом не станет. Похоже, что эти ошибки и подписи в документах не случайны, а в городе действуют мошенники, которые покрывают друг друга. Но я буду жаловаться дальше и постараюсь добиться справедливости. Одно, немножко страшит, что может произойти в следующий раз. Рудник работает с наркотиками. Страшно, ведь могут что-то подбросить, как эту бутылку пива, и ничего не докажешь потом», — подытожил Владимир Бабак.

Видео задержания Бабака выложил на своей странице в сети «Одноклассники». Под корреспонденцией Рудник оставил комментарий, мол, в городе все решает он.

Учитель намерен направить жалобы в следственный комитет и прокуратуру.