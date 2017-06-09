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Виктор Гончаренко: Не оставляю попыток выучить английский язык

  • 9.06.2017, 11:28
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Виктор Гончаренко
Фото: Yegor Aleyev\TASS\Getty Images

Белорусский тренер ЦСКА рассказал о самом важном совете от своего предшественника.

Главный тренер московского ЦСКА белорус Виктор Гончаренко рассказал sport-express.ru о том, что Леонид Слуцкий призывает его взяться за изучение иностранного языка.

— Какой самый важный совет дал вам Слуцкий, когда вы стали главным тренером ЦСКА?

— Этих советов было очень много. Уйма! И по составу, и по конкретному игроку, и по тренировкам, и по сборам, и по каким-то тактическим моментам. Очень много общались на разные темы.

— Все время с ним на связи?

— Ну сейчас уже реже. Он все-таки больше по-английски теперь говорит.

— Вас не призывает взяться за иностранный язык?

— А как же. Вот недавно приезжал в офис ЦСКА и сказал мне: «Вот видишь, Виктор, я могу с Романом Бабаевым и Олегом Яровинским поговорить на английском, а ты — нет. Так что мы можем общаться и без тебя».

— Что ответили?

— Как это, я ничего не понимаю? Вы же говорите иностранные слова «кока-кола», «пепси-кола». Так что я тоже в теме (смеется). Но на самом деле, конечно, попыток освоить язык не оставляю.


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