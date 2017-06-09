Литва: Беларусь не просила МАГАТЭ оценивать выбор стройплощадки для БелАЭС 6 9.06.2017, 11:35

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Агенство по атомной энергии не рассматривало процедуры подбора площадки для Островецкой АЭС.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не оценивало выбор места для строительства Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, что совсем рядом с Литвой - хотя Беларусь заявила, что место, по мнению МАГАТЭ, якобы было выбрано надлежащим образом. Однако в отчете агентства об этом не говорится, пишет delfi.lt.

Представитель Литвы говорит, что МАГАТЭ не оценивало место для строительства, потому что Беларусь об этом и не просила.

«Что я читал - в миссии SEED Беларусь не просила дать оценку выбора площадки, так что МАГАТЭ ничего больше и не делало. Конечно, им нужно как-то показать, что литовцы на них нападают, но мы еще раньше говорили, что эта миссия была осуществлена не в полном объеме, и теперь они просто пытаются красивыми словами показать, что они что-то сделали», - сказал директор Департамента превенции загрязнений Министерства по вопросам окружающей среды Виталиюс Ауглис.

Агентство дало оценку дизайну проекта БелАЭС, тому, как в нем приняты во внимание возможные места строительства АЭС, а также другие угрозы, однако сами процедуры подбора площадки не рассматривало.

«Группа инспекторов дала оценку информации, которую представила белорусская сторона, и пришла к выводу, исходя из сравнения характеристик площадки и параметров проектирования, что были предприняты все необходимые шаги по оценке всех необходимых аспектов безопасности площадки под строительство БелАЭС и специфических параметров проектирования площадки, включая и связанные угрозы извне», - говорится в отчете состоявшейся в январе этого года миссии SEED МАГАТЭ, обнародованного на сайте Министерства энергетики Беларуси. Само МАГАТЭ свой отчет не обнародовало.

Между тем белорусское государственное новостное агентство БелТА объявило, что при выборе проекта строительства БелАЭС все аспекты безопасности были должным образом проанализированы. Министр иностранных дел Линас Линкявичюс некоторое время назад сказал, что миссия SEED была осуществлена не в полном объеме, а Беларусь применяет стандарты ядерной безопасности селективно и просит проверить только часть связанных с безопасностью аспектов. Между тем модуль оценки площадки страна пропускает. Миссия SEED в полном объеме охватывает шесть модулей. Литва утверждает, что по просьбе Беларуси эксперты МАГАТЭ провели миссию по одному или двум модулям.