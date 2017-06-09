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Россельхознадзор усилил контроль за продукцией еще ряда белорусских предприятий

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  • 9.06.2017, 12:02
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Ведомство усилило контроль за продукцией из-за нарушения ветеринарно-санитарных требований.

Так, в мясе птицы агрокомбината "Дзержинский", свинине агрокомбината "Скидельский", а также в говядине Гомельского мясокомбината и компании "Партнер и К" были выявлены листерии.

В сухом молоке Лунинецкого молочного завода найдены остатки офлоксацина и тилозина, в сухой молочной сыворотке компании "Молочный мир" - остатки линкомицина, сообщает interfax.by.

Остатки норфлоксацина, линкомицина и ципрофлоксацина выявлены в сухой сыворотке, выработанной ООО "Праймилк", норфлоксацина и ципрофлоксацина - в сухом молоке Клецкого филиала Слуцкого сыродельного комбината. Остатки тилозина обнаружены в сухой сыворотке Любанского филиала этого комбината.

Россельхознадзор не раз предупреждал белорусских коллег о недопустимости использования лекарственных средств при производстве молочной продукции. Ранее за аналогичные нарушения был усилен контроль за продукцией других предприятий Беларуси.


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