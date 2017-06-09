Неймар поразил ворота ударом через Голливудский бульвар
- 9.06.2017, 12:14
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Спортсмен бил с крыши одного из домов, ворота с голкипером расположились на другой стороне улицы.
Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии по футболу Неймар забил мяч ударом через Голливудский бульвар в Лос-Анджелесе. Видео размещено на канале Jimmy Kimmel Live в YouTube, сообщает lenta.ru.
Футболист стал гостем американского телешоу Джимми Киммела. Спортсмен бил с крыши одного из домов, ворота с голкипером расположились на другой стороне улицы. Неймару с третьей попытки удалось перебить бульвар и поразить цель.