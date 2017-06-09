Названы «золотые» правила здорового ужина 5 9.06.2017, 12:23

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Фото с сайта adme.ru

Ужин – важная часть дня для сохранения красивой фигуры.

Некоторые девушки предпочитают не ужинать совсем, чтобы сохранять красивую и стройную фигуру. На самом же деле, это – неправильно, как и наедаться чем-нибудь жирным. Так, какие же правила здорового ужина помогут сохранить идеальную фигуру, пишет healthyliving.com.ua.

Ешь белок

Идеальный ужин – это легкий белок: рыба, нежирное мясо, яйца или творог. Во-первых, белвоая пища надолго сохранит чувство сытости, во-вторых успеет мигрировать из желудка в кишечник пока ты отправишься спать. В-третьих, она не отложится в жир.

Ешь немного

Второе правило ужина – небольшой объем пищи. За весь день, ужин должен быть «самым маленьким», составляя до 20% от дневной нормы калорий.

Ешь за 4 часа до сна

Чтобы у организма был запас сил, а у тебя отсутствовало чувство голода, ужинать нужно за 4 часа до сна. Это – оптимальное время, чтобы легкий белок переварился, и в то же время, отдал полезные вещества организму.

Пей напитки без кофеина

Последнее правило ужина – отсутствие кофеина. Даже, если после кофе ты хорошо засыпаешь, кофеин, в любом случае, влияет на организм. И в вечернее время это влияние – крайне негативно. Поэтому выбирай чаи из трав или фруктов, а вместо кофе пей цикорий.