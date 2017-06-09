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КГБ прекратил уголовное дело в отношении Романа Васильева

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  • 9.06.2017, 12:31
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Роман Васильев
Фото: «Радыё Свабода»

Уголовное дело за «массовые беспорядки» прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

КГБ сообщил Роману Васильеву, что против него прекращено уголовное дело за «организацию массовых беспорядков» (часть 3 статьи 293 УК), передает «Радые Свабода».

Письмо из КГБ подписан старшим следователем по особо важным делам 1-го отдела следственного управления КГБ подполковником юстиции Грибом.

Ранее лидер Молодого фронта Дмитрий Дашкевич и молодофронтовец Сергей Пальчевский также сообщили, что против них прекращено уголовное преследование по той же статье.

Владислав Яременок сообщил корреспонденту «Свaбоды», что пока не знает, пришла ему такая же бумага.

«Я сейчас за границей, поэтому точно не могу ответить на этот вопрос. Пока что я бумаги о прекращении уголовного дела не видел», - сказал Яременок.

Владислав Яременок проходил в деле в качестве подозреваемого.

«Тем, кому не предъявили обвинения, давали подписывать обязательства о явке», - сказал активист.


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