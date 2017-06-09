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Беллегпром: Выпустить белорусские джинсы – это творческая работа

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  • 9.06.2017, 12:35
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Пошить белорусские джинсы – не проблема, но встанет вопрос о соотношении цены и качества.

Первый заместитель председателя концерна Вячеслав Мирусин рассказал, почему мы так и не увидели в магазинах отечественных джинсов, пишет kp.by.

Белорусские джинсы и джинсовые пиджаки нам пообещали в марте 2016 года, когда глава Беллегпрома Николай Ефимчик заявил, что их собираются шить наши предприятия. Предполагалось, что выпускать их будут не из классической хлопковой ткани, а из белорусского ноу-хау - материала, где 66% льна, 34% хлопка. Уже в июне 2016-го белорусам показали пиджак и джинсы, сшитые из такой ткани, и даже озвучили цену - от 60 до 100 рублей за единицу. Говорили, что через пару месяцев они поступят в продажу… Однако прошел год, а в магазинах этот товар так и не появился. Первый заместитель председателя концерна Вячеслав Мирусин рассказал, почему так получилось.

- Это просто бизнес-идея, - пояснил он. - Действительно, ткань из хлопка и льна, очень похожая на джинсовую, была произведена на Оршанском льнокомбинате. Но структура ткани иная. Поэтому нельзя сказать, что это полноценный джинс. Работа в этом направлении ведется. Но подчеркиваю - как бизнес-идея, потому что она интересна потенциальным покупателям.

Вячеслав Мирусин отметил, что хотя выпустить отечественные джинсы оказалось не так просто, идею эту белорусские производители не оставили.

- Выпустить белорусские джинсы не проблема, я имею в виду классические хлопковые джинсы, но встанет вопрос о соотношении цены и качества, - говорит зампредседателя концерна. - Поэтому в концерне и решено попробовать сделать аналог либо по схожей тематике джинсов, но с использованием льна. Сейчас гродненское предприятие «Гронитекс» разрабатывает нити совместно с «Камволь» и нашим отраслевым институтом. Эти нити будут схожи по характеристикам с теми нитями, которые используются при производстве джинсовой ткани. Если этот проект будет реализован и качество устроит покупателя, почему нет? Тогда нужно просто смотреть конъюнктуру рынка, сопоставлять цену и качество и по заказам покупателей делать. Почему нет? Закрыть или отбросить? Нет. Это творческая работа, которая проводится на каждом предприятии.


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