Генпрокуратура: Изложенная информация о пытках патриотов носит «предположительный характер» 7 9.06.2017, 12:40

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Генпрокуратура отказалась проверять, пытали ли в СИЗО КГБ политических заключенных.

Председатель Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий обращался к Генеральному прокурору Беларуси с просьбой инициировать проверку о возможном использовании пыток в отношении лиц, содержащихся в СИЗО КГБ и МВД. Их обвиняют по делу о подготовке массовых беспорядков и деятельности незаконного вооруженного формирования, пишет «Весна».

Исходя из многочисленных публикаций в СМИ, правозащитник выразил обеспокоенность, что «сотрудниками милиции, представителями других государственных органов в отношении задержанных могли быть незаконно использованы специальные средства и физическая сила. Так, один из задержанных по делу Мирослав Лозовский, как следует из сюжета, показанным по национальному телевидению, во время задержания был избит, на лице были следы крови и побоев. Между тем законность и необходимость применения к нему физической силы сотрудниками милиции должны строго соответствовать требованиям действующего законодательства, не иметь характера издевательств и пыток».

Генпрокуратура, не утруждая себя кропотливыми проверками, на обращение правозащитника по поводу информации о возможных пытках ответила следующее:

«..Поданная в заявлении информация носит предположительный характер, не содержит конкретных сведений о признаках противоправной деятельности со стороны сотрудников правоохранительных органов, не подтверждается обращениями указанных в заявлении лиц или их адвокатов, а потому... оснований для прокурорской проверки нет».

Пока в Генеральной прокуратуре готовили ответ правозащитнику, 5 июня представителями белорусских правозащитных организаций были получены и зафиксированы свидетельства о применении в СИЗО КГБ пыток в отношении обвиняемого по ч.3 ст. 293 Уголовного кодекса РБ Сергея Кунцевича. 2 июня его освободили из-под ареста, изменив меру пресечения на подписку о невыезде.

Опираясь на показания Кунцевича от его имени было подано заявление на имя начальника Следственного комитета Республики Беларусь, в котором обвиняемый просит провести проверку по изложенным фактам, направить его для прохождения судебно-медицинской экспертизы и возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ и МВД, виновных в применении пыток и жестокого обращения.

Одновременно ряд белорусских правозащитных организаций выступили с совместным заявлением, в котором требуют от Генеральной прокуратуры и Следственного комитета провести объективную проверку, принять меры по расследованию озвученных С. Кунцевичем сведений о пытках и привлечь виновных к уголовной ответственности.

Осталось дождаться конкретных действий от органа, который должен следить за соблюдением законов и соблюдением законности: правозащитники надеются, что прокурорская проверка даст ответы на вопросы по поводу применения пыток и жестокого обращения.