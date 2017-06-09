Видеофакт: Как ждун по Минску гулял 9.06.2017, 12:44

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Герой интернет-мемов сходил на рыбалку, посидел c бабушками и нашел свою любовь.

Tut.by cнял видеоролик про одного из самых знаменитых интернет-мемов последнего года — Ждуна.Он зачекинился у «не-Кемпинского» и «подежурил» у подъезда с бабушками.

Чтобы в полной мере ощутить местный колорит безногое существо отправилось на рыбалку в самом центре белорусской столицы. Ждун не смог оставить без внимания зал ожидания на железнодорожном вокзале. Ему даже повезло встретить здесь свою любовь.