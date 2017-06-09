МИД России написал с ошибкой название своей страны

МИД России написал с ошибкой название своей страны6
- 9.06.2017, 13:03
Баннер с курьезной ошибкой и фото Марии Захаровой попал на официальный сайт министерства.
На баннере в МИД России пользователи социальных сетей заметили ошибку, сообщает euroradio.fm.
На фото, на котором видим официальную представительницу российского внешнеполитического ведомства Марию Захарову, написано не «Российской Федерации», а «Россиийской Федерации». Кто-то пошутил, что и Россию нужно называть «Россиия».
На сайте МИД России размещаются снимки с упомянутым баннером, и до сих пор никто ошибку не заметил.