Гродненская фирма поставила на «Беларуськалий» холодильники из Италии, выдав их за свои 4 9.06.2017, 13:11

В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело.

Фирма из Гродненского района, которая занимается производством холодильного оборудования, в 2015 году выиграла тендер на производство и поставку замораживающей станции пород на «Петриковский горно-обогатительный комбинат» ОАО «Беларуськалий». Однако вместо произведенных на территории Беларуси холодильников, поставила туда итальянское оборудование, выдав его за собственную продукцию, пишет tut.by.

Сейчас в отношении директора предприятия прокуратурой Гродненского района возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от налогов в особо крупном размере».

Сумма договора между производителем и ОАО «Беларуськалий» составляла более миллиона евро.

По документам все выглядело правильно: в феврале 2016 года гродненская фирма в оговоренный срок произвела оборудование для охлаждения, поставила его на ОАО «Беларуськалий», выполнила шеф-монтаж и пуско-наладочные работы.

Однако, как показала прокурорская проверка, гродненская фирма заключила договор на поставку такого же холодильного оборудования с российским представительством итальянского производителя. Сумма — значительно меньшая, чем сделка с «Беларуськалием». Для отвода глаз на территории белорусского производителя в Гродненском районе развернулась работа по якобы производству и сборке необходимого охлаждающего комплекса. В действительности нужное оборудование было привезено из России прямиком на Петриковский горно-обогатительный комбинат. По сути, имела место купля-продажа уже готового оборудования, а не его производство, указывают правоохранители.

— В ходе проверки были изучены первичная учетная бухгалтерская и техническая документации, а также проведен комплекс иных проверочных мероприятий. Из документов следовало, что высокотехнологичное промышленное оборудование изготовлено предприятием, находившемся в Гродненском районе. Однако здесь отсутствовали для такого производства необходимая материально-техническая база и квалифицированный персонал. При этом по документам замораживающая станция была произведена всего за несколько дней при двухчасовом рабочем дне силами десятка рабочих. Да и конструкция производственных помещений не позволяла вместить весь объем оборудования. Также установлено, что для участия в тендере коммерческая организация, позиционировавшая себя как отечественный производитель, предъявила сертификат продукции собственного производства, выданный на иное оборудование со схожим наименованием. По условиям заключенного договора между сторонами, в случае поставки оборудования не своего производства покупатель имеет право взыскать штраф в размере 25 процентов от его стоимости, что и предложено сделать руководству ОАО «Беларуськалий», — рассказал заместитель прокурора Гродненского района Виктор Горошко.

В отношении директора возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Государству причинен ущерб в размере более 142 тысяч рублей. В настоящий момент по данному факту проводится предварительное следствие.