За что «копают» под министра природных ресурсов Ковхуто? 1 9.06.2017, 13:28

«Дело геологов» не продвинулось, поэтому взялись за главу ведомства.

Без месяца 2 года в министерском кресле провел Андрей Ковхуто. До тех пор была и научная деятельность по геологии, и преподавание. Студенты вспоминают своего преподавателя исключительно добрыми словами – сложные предметы он преподавал по-белорусски, сообщает «Белсат».

«Практически идеальный белорусский язык. И тогда я понял, что это человек достойный, когда придет время и будет какой-то разговор, буду знать, что среди геологов есть такие твердые и упрямые люди. И конечно, был очень удивлен, когда Андрей Марленович стал министром», – вспоминает политик Павел Северинец, геолог по образованию.

Ковхуто занял пост перед последними «выборами» Лукашенко

Тогда глава страны ради демонстрации выдающихся достижений и увеличения доходов требовал от чиновников найти в недрах Беларуси побольше черного золота.

Уже через месяц после требования новый министр природных ресурсов рапортовал: открыто новое месторождение нефти, а после – еще одно, и еще одно. Эксперты убеждены, что для реального результата, по крайней мере такого, который Беларусь имела в советские времена, разработать надо десятки скважин.

«Пик добычи собственной нефти в Беларуси остался, к сожалению, где-то позади. Дело в том, что это был где-то 1975-й год, когда Беларусь добывала около восьми миллионов тонн нефти», – рассказала Татьяна Маненок, обозреватель издания «Белрынок».

Добываем в пять раз меньше, чем в СССР

Даже с учетом новооткрытых месторождений количество добытой нефти за последние годы не увеличилось. Зато должны были бы увеличиться затраты на разработку новых мест добычи черного золота.

«Требуется минимум миллион долларов на бурение скважины, чтобы эту нефть добыть», – подчеркнул в прошлом году экс-министр Андрей Ковхуто.

Не дешевая, кстати, и разработка других месторождений, в частности базальта, которую в стране должны были начать в прошлом году.

Вместо геологов глубоко копнули комитеты госбезопасности и госконтроля

Силовики сообщили, что за сотни тысяч бюджетных долларов поиск сокровищ госпредприятия «Научно-производственный центр по геологии» вел не в земле, а на бумаге.

«Поскольку выполнение программы курировало Минприроды, чиновники ведомства о провале программы узнали первыми, однако вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили ее замолчать», – доказывал официальную позицию журналист государственного канала.

Дело не продвинулось, поэтому «взялись» за главу ведомства.

«Реальные причины кроются в порядочности человека и в том, что он действительно хотел что-то сделать. Не взять под козырек и исполнять: приказали сегодня газ, завтра нефть, послезавтра – железная руда, а комплексно развивать минеральную базу в Беларуси», – уверен Павел Северинец.

Руководство Беларуси не стремится к развитию

Все, чего хотят власти – это черного золота, и чтобы появилось оно быстро и дешево. Обычно разработка месторождения занимает 4-6 лет, министр Ковхуто не сумел сделать это за 2 года. Сколько времени даст руководство страны следующему министру природных ресурсов?