Жительница Гродно добилась отмены штрафа за акцию протеста 9.06.2017, 13:39

Гродненский областной суд заменил Наталье Будановой штраф на предупреждение.

Судья Гродненского областного суда Игорь Соболев рассмотрел жалобу Натальи Будановой на постановление суда Волковысского района, согласно которому женщина была привлечена к штрафу в 13 базовых величин за участие в «несанкционированном массовом мероприятии», сообщает ПЦ «Весна».

Изучив материалы дела, доводы жалобы судья посчитал, что постановление подлежит изменению, однако не полной отмене.

Так суд отметил, что участие Будановой в «несанкционированном мероприятии» подтвердили свидетели-милиционеры, их показания судом Волковысского района были правильно признанными «достоверными, допустимыми доказательствами». Отсутствие разрешения на проведение массового мероприятия 25 и 26 марта 2017 года подтверждено сообщением из Волковысского райисполкома.

Судья Игорь Соболев решил, что ссылки Будановой на нарушение ее конституционных прав и международных норм являются несостоятельными, поскольку женщина нарушила порядок проведения массовых мероприятий, закрепленный в соответствующем законе - "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь".

Таким образом, суд оценил совокупность всех доказательств и пришел к выводу о доказанности вины Натальи Буданова в совершении административного правонарушения по ч.1. ст. 23.34 КоАП.

Вместе с тем, Игорь Соболев счел, что при определении взыскания не в полной мере были учтены данные о личности обвиняемой, а именно, что женщина раньше не привлекалась к уголовной и административной ответственности.

"Однако судом не обсуждался вопрос о возможности назначения взыскания в виде предупреждения и без достаточных на то оснований назначено взыскание в виде штрафа, которое не может быть признано справедливым в силу своей чрезмерной строгости", - отметил судья в своём решении.

И постановил изменить решение суда Волковысского района в отношении Натальи Будановой, заменив назначенное взыскание в виде штрафа на предупреждение. В остальной части постановление оставить без изменений, а жалобу - без удовлетворения.