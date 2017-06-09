Не волнуйтесь так, Владимир Владимирович Виталий Портников

9.06.2017, 13:43

Виталий Портников

Есть только один человек на целом свете, который отвечает за стремительное изменение настроений украинцев - Путин.

Верховная рада Украины подавляющим большинством голосом провозгласила, что одной из основных целей страны является интеграция в в евроатлантическое пространство безопасности с целью обретения членства в НАТО. Ранее - несмотря на все уверения российских пропагандистов насчет коварноых замыслов НАТО - такой констатации в украинском законодательстве не было.

Когда Владимир Путин аннексировал Крым и развязывал войну в Донбассе, он имел дело с государством, которое официально объявило внеблоковый статус главным содержанием своей внешней политики. И закрепило этот статус на законодательном уровне. Эта самая внеблоковость была одним из важнейших политических достижений Виктора Януковича. Четвертый украинский президент по сути изменил курс страны, которая еще в 2003 году вписала евроатлантическую интеграцию в основы своей политики безопасности.

Но я не буду утверждать, что Янукович пошел против воли народа. Вовсе нет. Против воли народа как раз шли те, кто выступал за вступление в НАТО, - и автор этих строк в том числе. Подавляющее большинство украинцев тогда было решительно против евроатлантической интеграции. Многие продолжали считать НАТО "агрессивным блоком". Когда альянс начал операцию в Югославии, стремясь прекратить этническую чистку, развязанную в Косово балканским мясником Милошевичем, украинцы относились к НАТО, пожалуй, даже жестче, чем россияне, - на обличении альянса некоторые мои коллеги тогда делали карьеры.

Попытка президента Виктора Ющенко переломить ситуацию завершилась фиаско - он и плана по вступлению в НАТО не получил, и поддержки в собственном парламенте не добился. Будущие коллаборационисты из пророссийской Партии регионов бегали тогда по парламенту с воздушными шариками и мешали работе, но главное - президента предали и многие союзники по оранжевому Майдану. Потому что рассчитывали на голоса тех, кто против Януковича - но и против НАТО.

Сейчас все совершенно иначе. Решение украинского парламента зафиксировать курс на евроатлантическую интеграцию отвечает воле большинства наших граждан - и с каждым днем число людей, заинтересованных во вступлении Украины в альянс, только увеличивается. Я бы написал: с каждым днем войны.

Потому что этим изменением настроений мы обязаны не Порошенко или Турчинову, не Яценюку или Тимошенко. Мы обязаны им даже не Майдану. Есть только один человек на целом свете, который отвечает за стремительное изменение настроений украинцев. Этот человек - Путин.

Именно после его вероломного нападения на Крым, именно после появления диверсантов в Донбассе у украинцев в буквальном смысле слова открылись глаза. Они поняли, кто враг, а кто друг. Поняли, что "безопасность" и "солидарность" не пустые слова. Оценили всю катастрофичность ошибки, которая была совершена в прошлом, когда общество недооценивало важность евроатлантической интеграции - и в результате осталось один на один с жестоким и коварным агрессором.

Если бы не Путин, мы могли бы убеждать украинцев десятилетиями. А теперь нам ничего не нужно больше доказывать. Нам нужно лишь объяснять соотечественникам, почему мы на третьем году войны еще не в НАТО.

Путин жаловался Оливеру Стоуну, что пытался устроить вступление России в НАТО - но только почему-то не получилось.

Не волнуйтесь так, Владимир Владимирович. С Украиной у вас обязательно получится.

Виталий Портников, graniru.org