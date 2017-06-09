В Польше официально восстановили программу Калиновского 9.06.2017, 13:56

Начинается набор на 2017/2018 учебный год на бакалаврские и магистерские программы обучения.

Центр восточноевропейских исследований Варшавского университета сообщил о восстановлении программы Калиновского.

Соответствующее сообщение появилось на странице Центра, передает «Белсат».

Таким образом, в настоящее время начинается набор на учебный год 2017/2018 на бакалаврские и магистерские программы обучения.

Программа Калиновского была создана после Площади-2006, чтобы помочь белорусским студентам, отчисленным из белорусских вузов по политическим мотивам, получить высшее образование.

Перед последним учебным годом программа изменила формат: стипендии стали назначаться только на год выпускникам белорусских вузов, которые имели желание углубить свою квалификацию в Польше.

В этом году, после отчисления из белорусских вузов некоторых студентов, которые принимали участие в акциях протеста, в Варшаве заговорили о возобновлении программы — с таким предложением, по крайней мере, выступил польский депутат Роберт Тышкевич.

В первый год по программе в польские университеты приехали 244 человека. Позже на учебу ежегодно приезжало около 50 человек. В прошлом году — только 25.