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Как власть поставила себе жирный «неуд»

  • Павел Рос, «Салідарнасць»
  • 9.06.2017, 14:06

Белорусские чиновники, сами того не подозревая, подвели красноречивый итог своей работы за последние пять лет.

Если верить государственным телеканалам, в последние годы власти Беларуси только и делали, что создавали новые рабочие места.

Добропорядочные зрители то и дело видели сюжеты об открытии новых производств, совместных белорусско-китайский проектах, запусках новых современных линий на государственных предприятиях. Лукашенко стучал кулаком по столу и, хмуря брови, требовал «всех трудоустроить до...» числа.

Чиновники брали под козырек – и в государственных СМИ вновь появлялась череда оптимистичных сюжетов о модернизации белорусской экономики и создании новых рабочих мест.

Такую картину можно было наблюдать в Беларуси на протяжении последних пяти лет, как минимум. Апогея ситуация достигла в мае, когда чиновники всех уровней торжественно отчитались – все, кто хотел, трудоустроены.

В начале июня всю «малину» белорусским чиновникам подпортил Белстат – официальный орган статистики без задней мысли обнародовал информацию о списочной численности работников белорусских предприятий за 2000-2016 год.

Согласно этим данным, оказалось, что за последние пять лет число рабочих мест на белорусских предприятиях уменьшилось на 279 тысяч!

То есть, все угрозы и требования руководства страны немедленно исправить ситуацию с безработицей – по факту привели ровно к обратному результату. А число рабочих мест, которые внезапно растворились в Беларуси, оказалось сопоставимым с числом трудоспособных жителей условного Витебска или другого крупного областного центра.

Итог работы белорусских чиновников в очередной раз заставляет вспомнить простую истину: экономика не подчиняется крикам и приказам даже самых грозных правителей, а понимает лишь язык реформ, которыми должны заниматься профессионалы.

Павел Рос, «Салідарнасць»


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